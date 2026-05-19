Copa Sudamericana 2026: Riestra, Barracas y Tigre se juegan una fecha clave; hora, TV y formaciones

Posible formación de Montevideo City Torque

Franco Torgnascioli; Franco Romero, Kevin Silva, Gary Kagelmacher, Eduardo Agüero; Pablo Siles, Gonzalo Montes, Facundo Silvera, Esteban Obregón; Salomón Rodríguez y Ramiro Lecchini.

DT: Marcelo Méndez.

Posible formación de Deportivo Riestra

Ignacio Arce; Ángel Stringa, Facundo Miño, Juan Cruz Randazzo, Rodrigo Gallo; Gonzalo Flores, Jonatan Goitía, Nicolás Watson, Rodrigo Sayavedra; Mauro Smarra y Gabriel Obredor.

DT: Guillermo Duró.

RIE MCT Además del triunfo, Riestra marcó su primer gol internacional (Foto: @Sudamericana).

Audax Italiano vs. Barracas Central

Audax Italiano recibirá a Barracas Central este martes desde las 19 horas en el estadio Bicentenario de La Florida, por la quinta fecha del Grupo G de la Copa Sudamericana. Ambos necesitan ganar para continuar con chances concretas de clasificación. El árbitro será el boliviano Gery Vargas, mientras que Jorge Justiniano estará en el VAR. El encuentro se podrá ver por ESPN 2.

El conjunto chileno llega golpeado tras la derrota 2-1 frente a Vasco da Gama en Santiago y ocupa la tercera posición del grupo con 4 puntos. Audax Italiano necesita sumar de a tres para no quedar prácticamente eliminado de la pelea por los octavos de final.

Además, tampoco atraviesa un buen presente en el torneo local, donde viene de caer 3-0 ante Coquimbo Unido y se ubica en la parte baja de la tabla.

Por otro lado, Barracas Central tampoco logró despegar en esta Copa Sudamericana y aún no consiguió victorias. El Guapo suma 3 puntos producto de tres empates y una derrota, y llega tras perder 2-1 frente a Olimpia como local, resultado que complicó todavía más sus aspiraciones en el Grupo G.

En el campeonato argentino, el equipo dirigido por Rubén Darío Insua tampoco encontró regularidad y quedó fuera de los puestos de playoffs tras sumar apenas dos unidades de las últimas nueve posibles.

Posible formación de Audax Italiano

Tomás Ahumada; Bastián Cereceda, Nicolás Fernández, Fabián Torres y Julio Jappert; Marco Collao, Santiago Díaz y Oliver Rojas; Luis Montecinos, Diego Coelho y Gonzalo Chiaverano.

DT: Gustavo Lema.

Posible formación de Barracas Central

Juan Espínola; Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Nicolás Demartini y Damián Martínez; Iván Tapia, Rodrigo Insúa y Tomás Porra; Rodrigo Bogarín, Jhonatan Candia y Norberto Briasco.

DT: Rubén Darío Insua.

BAR ATU Barracas hiló cuatro partidos sin derrotas, con tres triunfos y un empate (Foto: @LigaAFA).

América de Cali vs. Tigre

América de Cali recibirá a Tigre este martes desde las 23 horas en el estadio Pascual Guerrero, por la quinta fecha del Grupo A de la Copa Sudamericana. Ambos equipos buscarán una victoria clave para quedar cerca de la clasificación a la próxima ronda. El encuentro se podrá ver por DSports.

El conjunto colombiano atraviesa un presente positivo y llega como uno de los líderes del grupo. América de Cali intentará hacerse fuerte como local para dar un paso importante rumbo a los octavos de final.

Además, viene de derrotar a Alianza Atlético y recuperarse luego de la caída sufrida justamente ante Tigre en Victoria, resultado que dejó el grupo completamente abierto.

Por su parte, Tigre atraviesa un gran momento en el plano internacional y sabe que un triunfo en Colombia puede dejarlo muy cerca de la clasificación. El Matador viene de conseguir una victoria clave ante América de Cali en Argentina y luego rescató un empate frente a Macará en Ecuador.

Esos resultados lo mantienen plenamente en la pelea dentro de un grupo muy parejo, donde cada punto será determinante en la recta final de la fase de grupos.

Posible formación de América de Cali

Jean Fernandes; Marcos Mina, Marlon Torres, Andrés Mosquera, Omar Bertel; Rafael Carrascal, Josen Escobar; Tomás Ángel, Yeison Guzmán, Jhon Murillo y Daniel Valencia.

DT: David González.

Posible formación de Tigre

Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Ramón Arias, Federico Álvarez; Martín Garay, Jalil Elías, Bruno Leyes, Elías Cabrera; Ignacio Russo y Santiago López.

DT: Diego Dabove.