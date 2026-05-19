¿Y Racing? Lautaro Martínez reveló que quiere retirarse en Inter: "Si no me echan, me quedo"

Sin embargo, hace un tiempo, su futuro en el Viejo Continente se puso en pausa, a raíz de eliminaciones en torneos importantes que frustraban su deseo de levantar cosas más grandes. "Después de la final de la Champions League, no. Después del Mundial de Clubes, sí. Pensé en muchas cosas, sufrí mucho. No digo que pidiera irme, pero tenía la sensación de que si llegaba una buena oferta, tal vez... Estaba destrozado. Eso fue lo que me inspiró a dar la entrevista después de la eliminación contra el Fluminense. Salí, me puse la camiseta y dije lo que pensaba", planteó el capitán del Neroazzurro.







lautarofinalchampions.jpg Lautaro Martínez quiere darle la Champions League al Inter.

Pero no se olvidó del club que lo formó y volvió a traer a tema el deseo vigente de vestir la blanca y celeste: "Es mi sueño volver, aunque sea por un año. Mi mujer me acompaña, obviamente. Me banca. Después, depende de muchas cosas: familiares, momentos, de físicamente cómo esté".



A pesar del amor por los colores, su deseo es seguir en el alto nivel y eso se mantiene en Europa . "No sé cuándo será.Todavía tengo tres años de contrato en el Inter y me gustaría estar mucho tiempo más en la elite del fútbol. Pero en algún momento, me gustaría que mis hijos vean el amor que la gente de Racing tiene por mí", aclaró en una nota en el podcast 'Lo Del Pollo'.





El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y la Selección Argentina irá a defender el título conseguido en Qatar 2022, la motivación principal. Para el delantero, que en aquella ocasión jugó a media máquina por una lesión que lo obligó a jugar infiltrado, esta edición lo agarra en su mejor momento: "Me siento muy feliz y seguro cuando juego. Me muevo con gran facilidad, incluso tácticamente. Antes no era así."

Además, habló sobre la mala racha que tuvo con el gol y de cómo la psicología le tendió la mano para mantenerse firme mentalmente: "Tuve muchos problemas personales, sobre todo fuera del campo, antes de que naciera mi hija. Y la terapia me ayudó, por ejemplo, a sobrellevar los momentos en que no marcaba goles. A veces dudaba de mí mismo, de si aún era capaz de jugar al fútbol, de si merecía ser el número 10 del Inter. Imagínate hasta dónde puede llegar la mente humana. Fue entonces cuando me di cuenta de que necesitaba apoyo, porque estaba cayendo en un pozo sin fondo. Incluso hoy, sigo recibiendo tratamiento del psicólogo del club".





seleccion lautaro

Lautaro, un referente en el fútbol moderno, en la Selección Argentina, en el área, sorprendió al revelar cómo sea su vida post retiro del fútbol, en unos cuantos años. "No me quedaré en el fútbol, es un ambiente que no me gusta. No volverán a saber de mí: desapareceré", soltó, sin aclarar dónde irá a parar.