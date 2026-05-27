Copa Sudamericana 2026: River se juega la clasificación mientras Racing y Barracas se despiden

Además, el Millonario intentará hacerse fuerte de local para evitar cualquier sobresalto y cerrar la fase de grupos en lo más alto de la tabla. Una victoria le permitirá asegurarse el pase sin depender de otros resultados.

Por el lado de Blooming, el panorama es más complejo. El conjunto boliviano llega relegado en el Grupo H y necesita un resultado histórico en Buenos Aires para despedirse de la competencia de la mejor manera. En el antecedente entre ambos equipos igualaron 1-1 en Santa Cruz de la Sierra, en un encuentro en el que River jugó casi todo el partido con diez futbolistas por la expulsión de Lucas Martínez Quarta.

Probable formación de River:

Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Facundo González; Juan Cruz Meza, Fausto Vera, Lucas Silva, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Probable formación de Blooming:

Braulio Uraezaña; Mauricio Cabral, Marc Enoumba, Julio Vila, José María Carrasco; Juan Mercado, Auli Oliveros; Guilmar Centella, Jeyson Chura, Roberto Hinojoza; Anthony Vásquez. DT: Erwin Sánchez.

colidio River viene de perder la final del Torneo Apertura 2026 ante Belgrano en el Mario Alberto Kempes.

Racing vs Independiente Petrolero

Racing Club recibirá a Independiente Petrolero desde las 19.00 en el Cilindro de Avellaneda, por la sexta fecha del Grupo F.

La Academia ya quedó eliminada del torneo continental y atraviesa uno de los momentos más delicados del semestre. Tras el empate 2-2 frente a Caracas FC que decretó la eliminación, la dirigencia decidió finalizar el ciclo de Gustavo Costas.

De manera interina asumieron Sebastián Romero y Luciano Aued, quienes intentarán cerrar de la mejor manera un semestre muy irregular.

El conjunto boliviano también llega sin posibilidades de clasificación y buscará cerrar su participación internacional mostrando una imagen más competitiva.

Probable formación de Racing:

Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Franco Pardo, Gonzalo Escudero, Ignacio Rodríguez; Adrián Fernández, Alejandro Tello, Matko Miljevic; Duván Vergara, Tomás Pérez, Gonzalo Sosa. DT: Sebastián Romero y Luciano Aued.

Probable formación de Independiente Petrolero:

Jhohan Gutiérrez; Ronny Montero, Luis Palma, Eduardo, Francisco Rodríguez; Gustavo Cristaldo, Daniel Rojas, Diego Navarro, Willie Barbosa, Rudy Cardozo; Rodrigo Rivas. DT: René Hinojosa.

RAC CAR Racing aún tiene pendiente el duelo con Independiente Petrolero.

Vasco da Gama vs Barracas Central

Vasco da Gama recibirá a Barracas Central desde las 19.00 en el estadio São Januário de Río de Janeiro, por la última fecha del Grupo G.

El conjunto brasileño todavía mantiene chances de avanzar a los playoffs y está obligado a ganar. En cambio, el Guapo ya quedó eliminado tras una campaña irregular, en la que empató tres encuentros y perdió dos.

La derrota frente a Audax Italiano dejó sin posibilidades matemáticas al equipo de Rubén Darío Insua, que intentará despedirse de la competencia internacional con una buena actuación en Brasil.

Probable formación de Vasco da Gama:

Léo Jardim; José Luis Rodríguez, Alan Saldivia, Robert Renan, Lucas Piton; Thiago Mendes, Cauan Barros, Johan Rojas; Andrés Gómez, Adson y Claudio Spinelli. DT: Renato Gaúcho.

Probable formación de Barracas Central:

Marcelo Miño; Gastón Campi, Fernando Tobio, Nicolás Capraro, Rodrigo Insúa, Rafael Barrios; Iván Tapia, Dardo Miloc, Manuel Duarte; Gonzalo Morales y Norberto Briasco. DT: Rubén Darío Insua.