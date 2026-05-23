Racing despidió a Gustavo Costas y cerró un ciclo marcado por títulos

El desgaste entre el cuerpo técnico y el plantel, sumado a un semestre con objetivos incumplidos, terminó inclinando la balanza. Racing quedó eliminado tempranamente del Torneo Apertura y tampoco logró sostener el nivel esperado en el plano internacional.

El equipo tampoco consiguió imponerse en los clásicos durante la temporada y llegó a la fase decisiva del torneo local con dificultades futbolísticas evidentes antes de caer ante Rosario Central.

El impacto del adiós a Gustavo Costas

La noticia adquiere un impacto especial por el fuerte vínculo histórico entre Costas y Racing. El entrenador no solo tuvo tres ciclos en el club, sino que además fue mascota del recordado “Equipo de José”, jugador durante más de una década y uno de los nombres más identificados con la identidad racinguista.

Su última etapa había comenzado en enero de 2024 y dejó momentos que quedarán grabados en la memoria reciente del club. Bajo su conducción, Racing conquistó la Copa Sudamericana 2024 y posteriormente la Recopa Sudamericana 2025, títulos que volvieron a ubicar a la institución en el plano internacional.

La campaña del entrenador

En total dirigió 135 partidos, con un saldo de 70 victorias, 25 empates y 40 derrotas. Además, el equipo alcanzó el subcampeonato en el Clausura 2025.

Paradójicamente, la salida llega pocos meses después de una fuerte muestra de respaldo institucional. Tras la llegada de Milito a la presidencia, Racing había renovado el contrato de Costas hasta diciembre de 2028, en coincidencia con el final del mandato de la actual comisión directiva.

Luego de la igualdad con Caracas, el propio entrenador había dejado abierta una puerta a la incertidumbre.

“No se pueden tomar decisiones en caliente, se tienen que tomar cuando se enfríe un poco. Después veremos”, había expresado.

Sin embargo, la decisión ya estaba tomada.

Ahora Racing comenzará la búsqueda de un reemplazante mientras el plantel retomará los entrenamientos pensando en el cierre del semestre. De manera interina podrían hacerse cargo Chirola Romero y Luli Aued, mientras la dirigencia intenta encontrar al técnico que inicie una nueva etapa.