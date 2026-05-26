Lanús venció a Mirassol y jugará los playoffs de la Copa Sudamericana

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Riestra, eliminado en Sudamericana, empató con Palestino

Deportivo Riestra empató 1 a 1 con Palestino en Chile y se despidió de la Copa Sudamericana tras la primera participación de su historia. Juan Cruz Randazzo capturó de cabeza un centro de Miño y abrió el marcador para el Malevo a los 27 del primer tiempo. Sin embargo, el local encontró el empate a los 41', con Nelson Da Silva que practicó una chilena al borde del área chica en una serie de rebotes.

El conjunto dirigido por Guillermo Duró jugó gran parte del segundo tiempo con un hombre de más por la expulsión de Dilán Salgado en Palestino. Riestra fue en busca del triunfo y hasta reclamó un penal en el final, pero el VAR desestimó la jugada. Aunque ambos equipos ya estaban eliminados, el Malevo cerró su primera experiencia internacional dejando una imagen competitiva y sumando roce continental para un plantel que sigue haciendo historia.