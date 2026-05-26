Lanús venció a Mirassol y jugará los playoffs de la Copa Sudamericana

El Granate venció 1 a 0 al conjunto brasilero en La Fortaleza y aseguró su continuidad internacional tras quedar tercero en su grupo de la Copa Libertadores.
Lanús derrotó 1 a 0 a Mirassol en el cierre del Grupo G de la Copa Libertadores y consiguió el objetivo mínimo de la noche: clasificarse a los 16avos de final de la Copa Sudamericana. El equipo de Mauricio Pellegrino, que ya no tenía chances de avanzar en el máximo certamen continental, necesitaba al menos sumar para sostener el tercer puesto y terminó cumpliendo en La Fortaleza gracias al gol de Agustín Medina.
El único tanto del partido llegó a los 21 minutos del primer tiempo, en un tramo donde Lanús mostró sus mejores momentos y logró imponer condiciones ante el conjunto brasileño. Medina apareció para definir tras una asistencia de Bou, que había capturado un rebote en un tiro de esquina. A partir de la ventaja, el Granate manejó el desarrollo con mayor tranquilidad, aunque sufrió en algunos pasajes del complemento frente a un Mirassol que ya tenía asegurado su boleto a los octavos de final de la Libertadores.
El equipo argentino sostuvo la diferencia apoyado en la experiencia de Carlos Izquierdoz y las respuestas de Nahuel Losada en momentos puntuales del encuentro. Walter Bou, Dylan Aquino y Ramiro Carrera también tuvieron chances para ampliar el marcador, pero Lanús terminó cerrando una victoria ajustada que le permitió mantenerse con vida a nivel internacional pese a la decepción de haber quedado afuera de la Libertadores.
Después del golpe sufrido ante Liga de Quito y de la eliminación en el Torneo Apertura frente a Argentinos Juniors, el conjunto de Pellegrino encontró algo de alivio en el plano continental. Ahora continuará su camino en la Copa Sudamericana, donde buscará reacomodar un semestre irregular y los resultados adversos en los partidos decisivos.
Deportivo Riestra empató 1 a 1 con Palestino en Chile y se despidió de la Copa Sudamericana tras la primera participación de su historia. Juan Cruz Randazzo capturó de cabeza un centro de Miño y abrió el marcador para el Malevo a los 27 del primer tiempo. Sin embargo, el local encontró el empate a los 41', con Nelson Da Silva que practicó una chilena al borde del área chica en una serie de rebotes.
El conjunto dirigido por Guillermo Duró jugó gran parte del segundo tiempo con un hombre de más por la expulsión de Dilán Salgado en Palestino. Riestra fue en busca del triunfo y hasta reclamó un penal en el final, pero el VAR desestimó la jugada. Aunque ambos equipos ya estaban eliminados, el Malevo cerró su primera experiencia internacional dejando una imagen competitiva y sumando roce continental para un plantel que sigue haciendo historia.
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