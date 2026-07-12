Sin Sebastián Villa, que será refuerzo de Boca, la Lepra de Mendoza le ganó 1 a 0 al Matador en Córdoba y se metió en los octavos de final del certamen, donde enfrentará a River o Aldosivi.
Independiente Rivadavia sigue firme en la defensa del título de la Copa Argentina: venció 1 a 0 a Tigre en el estadio Julio César Villagra de Córdoba y se metió en los octavos de final del certamen federal. Ahora, el club mendocino, que no contó con Sebastián Villa por su transferencia inminente a Boca, enfrentará a River o Aldosivi en la próxima ronda.
Independiente Rivadavia y Tigre disputaron un partido chato y parejo con pocas ocasiones de gol. De hecho, el campeón defensor del título solo tuvo tres remates al arco y el Matador apenas uno. El partido, en medio de la disputa del Mundial 2026 que tiene a la Selección Argentina en semifinales, se definió de la única manera que podía ser en un desarrollo tan pobre: desde el punto del penal.
Valentín Moreno, defensor de Tigre, empujó con brazos extendidos a Gabriel Florentín, quien estaba por recibir un balón aéreo dentro del área del Matador. Sí, un penal sonso por el que fue sacado en el entretiempo y no salió a jugar el complemento.
Gómez engañó a Zenobio con una definición fuerte al palo izquierdo, mientras que el arquero se tiró al derecho. Con este tanto, Independiente Rivadavia sigue soñando con el bicampeonato en la Copa Argentina y avanzó en esta instancia con merecimiento porque tuvo mayor protagonismo y ocasiones de gol que su rival.
comentar