Independiente Rivadavia sigue firme en la defensa del título de la Copa Argentina

Independiente Rivadavia y Tigre disputaron un partido chato y parejo con pocas ocasiones de gol. De hecho, el campeón defensor del título solo tuvo tres remates al arco y el Matador apenas uno. El partido, en medio de la disputa del Mundial 2026 que tiene a la Selección Argentina en semifinales, se definió de la única manera que podía ser en un desarrollo tan pobre: desde el punto del penal.