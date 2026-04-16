Copa Sudamericana: Tigre perdió como local con Macará y quedó último en su grupo

El único gol del partido lo marcó Federico Paz a los nueve minutos del segundo tiempo, con un remate desde la izquierda tras una conducción y asistencia de Miranda que había recuperado en mitad de cancha. A partir de ese momento, Tigre intentó reaccionar, pero volvió a exhibir serias dificultades para generar peligro claro y sostener intensidad, una constante que explica su delicada actualidad deportiva.