Copa Sudamericana: Tigre perdió como local con Macará y quedó último en su grupo

El Matador cayó 1 a 0 con el conjunto ecuatoriano en Victoria y quedó en el fondo de su grupo tras otra floja actuación copera y ya suma diez encuentros sin ganar entre todas las competencias.
Tigre volvió a dejar una imagen preocupante y profundizó su mal momento tras caer 1 a 0 con Macará en Victoria, por la segunda fecha de la Copa Sudamericana. El equipo de Diego Dabove no logró hacer pesar la localía, sumó una nueva frustración y alcanzó una racha de diez partidos sin triunfos en todas las competencias, una estadística que enciende alarmas puertas adentro.
El único gol del partido lo marcó Federico Paz a los nueve minutos del segundo tiempo, con un remate desde la izquierda tras una conducción y asistencia de Miranda que había recuperado en mitad de cancha. A partir de ese momento, Tigre intentó reaccionar, pero volvió a exhibir serias dificultades para generar peligro claro y sostener intensidad, una constante que explica su delicada actualidad deportiva.
La situación se agravó aún más para Tigre con la expulsión del Pity Martínez, apenas cinco minutos después del gol, que condicionó cualquier intento de remontada. Con un hombre menos y sin respuestas futbolísticas, el equipo terminó empujando con más voluntad que juego, pero nunca logró inquietar seriamente al arquero rival.
Con este resultado, Tigre quedó último en el Grupo A con apenas un punto, producto del empate en el debut, y sigue sin encontrar el rumbo. En la próxima fecha recibirá a América de Cali aunque previamente tendrá que enfrentar primero a Huracán y después a Sarmiento por el Torneo Apertura.
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