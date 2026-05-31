El aviso del DT de O'Higgins a Boca: "Más difícil es el rival, mejor responde el equipo"

El equipo chileno, que será el rival del Xeneize en los playoffs de la Copa Sudamericana, se tiene confianza para la serie que se definirá en el país trasandino.
Luca Bovaglio, entrenador argentino de O'Higgins, le avisó a Boca que no le será fácil superarlo en los 16avos de final de la Copa Sudamericana: "Mientras más difícil es el escollo, mejor responde el equipo". El equipo chileno se tiene fe para la serie con el Xeneize donde buscará dar el batacazo del certamen internacional.
“Boca es un grande del continente. Nos tocó uno de los rivales más difíciles que podíamos tener. Pero este es un desafío más para el equipo”, elogió también el entrenador. “Vamos a enfrentar a un rival que se armó para ganar la Copa Libertadores y cayó en Copa Sudamericana. Sabemos que para jugar estos partidos no puedes equivocarte y tienes que rendir al máximo. Faltan dos meses para el partido y lo vamos a preparar como corresponde”, agregó.
“A lo largo de la temporada hemos tenido distintos encuentros de índole internacional y, mientras más difícil es el escollo, mejor responde el equipo”, aseguró el técnico. O'Higgins viene de hacer una buena fase de grupos en la Copa Sudamericana: salió segundo del Grupo C con 10 puntos detrás de Sao Paulo y en grupo compartido también con Millonarios de Colombia y Boston River de Uruguay.
La serie entre Boca y O'Higgins se desarrollará de la siguiente manera: el 22 de julio será la ida en La Bombonera y el 29 la revancha en Chile. En caso de sacar adelante la serie, el Xeneize se enfrentará a Recoleta FC en los octavos de final. El equipo paraguayo viene de eliminar a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro.
¿Y después cómo sigue el camino de Boca? Si logra clasificarse a los cuartos de final se podría cruzar con Gremio o Sao Paulo y, si avanza, se podría cruzar con River en semifinales, si es que el Millonario gana sus respectivos duelos para llegar a dicha instancia.
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