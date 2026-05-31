El aviso del DT de O'Higgins a Boca: "Más difícil es el rival, mejor responde el equipo"

La serie entre Boca y O'Higgins se desarrollará de la siguiente manera: el 22 de julio será la ida en La Bombonera y el 29 la revancha en Chile. En caso de sacar adelante la serie, el Xeneize se enfrentará a Recoleta FC en los octavos de final. El equipo paraguayo viene de eliminar a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro.

¿Y después cómo sigue el camino de Boca? Si logra clasificarse a los cuartos de final se podría cruzar con Gremio o Sao Paulo y, si avanza, se podría cruzar con River en semifinales, si es que el Millonario gana sus respectivos duelos para llegar a dicha instancia.