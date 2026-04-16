Copa Sudamericana: Tigre y San Lorenzo, obligados a ganar en una fecha adversa para los argentinos

Macará, por su parte, también debutó con empate 1-1 ante América de Cali en Ecuador y necesita sumar fuera de casa para sostener sus aspiraciones. En su liga local, el conjunto ambateño se ubica octavo con 10 puntos, lejos del líder Independiente del Valle.

El árbitro será Rafael Klein, con Rodolpho Toski en el VAR, y el encuentro se podrá ver por ESPN.

tigre vs alianza

Posible 11 de Tigre

Felipe Zenobio; Elías Cabrera, Ramón Arias, Alan Barrionuevo, Nahuel Banegas; Jabes Saralegui, Guillermo Soto, Bruno Leyes, Gonzalo Martínez; Manuel Fernández e Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

Posible 11 de Macará

Rodrigo Rodríguez; Jean Estacio, Santiago Etchebarne, José Luis Marrufo, Luis Ayala; Gastón Blanc, José Luis Cazares, Mateo Viera, Matías Miranda, Federico Paz; Franco Posse. DT: Guillermo Sanguinetti.

Además, en la próxima fecha Tigre volverá a ser local ante América de Cali, mientras que Macará visitará a Alianza Atlético.

San Lorenzo vs. Deportivo Cuenca

San Lorenzo recibirá a Deportivo Cuenca desde las 21:30 en el estadio Pedro Bidegain, por la segunda fecha del Grupo D. El Ciclón también está obligado a ganar luego del empate 1-1 en el debut ante Recoleta FC en Paraguay, resultado que lo dejó necesitado de puntos para acomodarse en la tabla.

El equipo de Gustavo Álvarez llega tras igualar 0-0 frente a Newell’s por el Torneo Apertura, en un partido de bajo nivel. Con la igualdad entre Santos y Recoleta, una victoria le permitiría quedar bien posicionado en la pelea por el grupo.

Deportivo Cuenca, en cambio, llega en alza: dio la sorpresa en el debut al vencer 1-0 a Santos y buscará sostener el puntaje ideal. En el torneo ecuatoriano marcha quinto con 11 unidades, aunque viene de caer 3-2 ante Independiente del Valle luego de estar 2-0 arriba.

El árbitro será Yender Herrera, con Leonard Mosquera en el VAR, y la transmisión estará a cargo de DirecTV Sports.

sanlo vs recoleta

Posible 11 de San Lorenzo

Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Gonzalo Abrego, Manuel Insaurralde, Mathias de Ritis; Nahuel Barrios; Matías Hernández o Rodrigo Auzmendi, Alexis Cuello. DT: Gustavo Álvarez.

Posible 11 de Deportivo Cuenca

Facundo Ferrero; Jeremy Chacón, Patricio Boolsen, Santiago Postel, Carlos Arboleda; Edison Vega, Lucas Mancinelli, Mateo Maccari, David González; Melvin Díaz y Nicolás Leguizamón. DT: Jorge Celico.

En la tercera fecha, San Lorenzo volverá a jugar como local ante Santos, mientras que Deportivo Cuenca visitará a Recoleta FC.