Eduardo Coudet: "Teníamos que ganar y ahora se viene una final"

Y volvió sobre el nivel: "Siempre las formas importan acá, pero era un partido desvirtuado. Va Freitas de centrodelantero, Juanfer de segunda punta... Paramos un equipo desde los que estaban mejor físicamente y sin desgaste, se tenía que dar todo muy derecho para que las formas fuera las que pretendiéramos. Pero nos venimos viendo mejor de lo que nos vimos hoy. El cómo en River es importante, pero tenemos una final el domingo. Ojalá le podamos dar una alegría a la gente".

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El momento de Beltrán y cuándo podría volver Armani: "Sé de la trayectoria de Franco y lo que significa, cuando tenga la posibilidad de competir de igual a igual, evaluaré. Pero lleva pocas prácticas, es poco para hablar de un futuro. Santi lo viene haciendo extraordinario, no es algo que esté en mi cabeza. Sé que se habla bastante, es el juego. No hablo ni con mi señora de lo que voy a hacer: el equipo lo definí 20’ antes del entrenamiento de ayer. Hablar a futuro es difícil, en mi cabeza no está ninguna cosa a futuro, es el día a día".

Cómo vive la previa del clásico: "¿Cómo estoy? Estupendo. Es una semana linda. Esto es River, sé y conozco dónde estoy, lo que significa. Tuve la suerte de jugar unos cuantos superclásicos, sé lo que es la semana previa y el partido en sí. Es una semana diferente, pero ahora podemos decir que van a ser los días de acá en adelante, necesitábamos ganar este partido antes. Le damos importancia a la Copa. Ahora vienen los días reales en los que te centrás. Un poquito de ansiedad, de todo".

La situación de Galoppo: "Va trabajando, está bien desde lo físico, de la lesión".

Más del Súper: "Son partidos importantes, que te marcan. Ahora, punto de inflexión... Les doy mérito a los jugadores, ganaron seis de siete, la cosa viene bastante bien. Es un partido especial, sabemos lo que significa para el hincha, vamos a llegar muy bien".

"Es muy difícil imaginar un superclásico desde lo futbolístico. Podés tener la intención y proyectar lo bueno que podés hacer. Viste que cuando se dice que tal partido va a ser un partidazo, no la pegás nunca. Ojalá sea un partidazo. Ojalá podamos hacer un gran partido, un partido completo, y regalarle el triunfo a la gente".