Eduardo Coudet: "Teníamos que ganar y ahora se viene una final"

Tras el triunfo 1 a 0 a Carabobo con un equipo alternativo en donde no fluyó el juego, el entrenador de River destacó que "lo importante era el resultado" y ya palpitó el Superclásico con Boca.
Con un juego chato y sufrimiento, River le ganó 1 a 0 a Carabobo con un equipo alternativo por la segunda fecha de la Copa Sudamericana. Eduardo Coudet destacó que "lo importante era el resultado" y ya palpitó el Superclásico, que se llevará a cabo este domingo desde las 17 en el estadio Monumental.
"Era un partido que teníamos que ganar, en el cual hemos hecho muchas modificaciones en el equipo. Es otro partido que viene cruzado en cuanto a las incidencias. Sigo pensando en que actuaron muchos que no venían iniciando y necesitamos que tengan ritmo", inició Coudet en conferencia.
"Podemos jugar mejor, pero necesitábamos ganar. Cuidamos a los que tenían más desgaste. Hicimos ocho cambios, es un montón. Lo teníamos que sacar. Lo más importante era el resultado, desde el funcionamiento pensaba que iba a ser complicado. El domingo tenemos una final", agregó.
En cuanto al estado físico de Fausto Vera y Juan Fernando Quintero, quienes salieron con molestias, reveló: "Fausto tuvo una pequeña molestia, pero me dijo el doctor que no era nada grave. Y Juanfer avisó en el entretiempo que tenía una molestia, pero podía seguir. Después, cuando probó, a los cinco minutos pidió el cambio".
Y volvió sobre el nivel: "Siempre las formas importan acá, pero era un partido desvirtuado. Va Freitas de centrodelantero, Juanfer de segunda punta... Paramos un equipo desde los que estaban mejor físicamente y sin desgaste, se tenía que dar todo muy derecho para que las formas fuera las que pretendiéramos. Pero nos venimos viendo mejor de lo que nos vimos hoy. El cómo en River es importante, pero tenemos una final el domingo. Ojalá le podamos dar una alegría a la gente".
El momento de Beltrán y cuándo podría volver Armani: "Sé de la trayectoria de Franco y lo que significa, cuando tenga la posibilidad de competir de igual a igual, evaluaré. Pero lleva pocas prácticas, es poco para hablar de un futuro. Santi lo viene haciendo extraordinario, no es algo que esté en mi cabeza. Sé que se habla bastante, es el juego. No hablo ni con mi señora de lo que voy a hacer: el equipo lo definí 20’ antes del entrenamiento de ayer. Hablar a futuro es difícil, en mi cabeza no está ninguna cosa a futuro, es el día a día".
Cómo vive la previa del clásico: "¿Cómo estoy? Estupendo. Es una semana linda. Esto es River, sé y conozco dónde estoy, lo que significa. Tuve la suerte de jugar unos cuantos superclásicos, sé lo que es la semana previa y el partido en sí. Es una semana diferente, pero ahora podemos decir que van a ser los días de acá en adelante, necesitábamos ganar este partido antes. Le damos importancia a la Copa. Ahora vienen los días reales en los que te centrás. Un poquito de ansiedad, de todo".
La situación de Galoppo: "Va trabajando, está bien desde lo físico, de la lesión".
Más del Súper: "Son partidos importantes, que te marcan. Ahora, punto de inflexión... Les doy mérito a los jugadores, ganaron seis de siete, la cosa viene bastante bien. Es un partido especial, sabemos lo que significa para el hincha, vamos a llegar muy bien".
"Es muy difícil imaginar un superclásico desde lo futbolístico. Podés tener la intención y proyectar lo bueno que podés hacer. Viste que cuando se dice que tal partido va a ser un partidazo, no la pegás nunca. Ojalá sea un partidazo. Ojalá podamos hacer un gran partido, un partido completo, y regalarle el triunfo a la gente".
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