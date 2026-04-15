Copa Sudamericana: Barracas se llevó un punto de su visita a Olimpia en Paraguay

El Guapo igualó sin goles con el Decano en condición de visitante y quedó tercero en el Grupo G tras sumar su segundo empate en el certamen copero.
Barracas Central empató 0 a 0 con Olimpia en Paraguay por la segunda fecha del Grupo G de la Copa Sudamericana. El equipo de Rubén Darío Insúa repitió el resultado de su debut con Vasco Da Gama y quedó tercero en la zona con dos puntos, en un partido donde resistió los avances del local y se sostuvo gracias a su solidez defensiva.
Olimpia tomó la iniciativa, manejó la pelota y contó con las chances más peligrosas, aunque se encontró con una buena respuesta del arquero Juan Espínola y con una defensa que respondió en momentos claves para mantener el arco en cero hasta el final.
El desarrollo del encuentro fue trabado y con muchas interrupciones, especialmente en el complemento. El equipo paraguayo presionó en el tramo final y obligó a Barracas a replegarse cerca de su área, donde resistió con orden ante centros y remates que no lograron romper la igualdad.
Con este resultado, Barracas Central suma dos empates en dos presentaciones y se ubica por detrás de Olimpia y Audax Italiano en la tabla. El equipo argentino deberá hacerse fuerte de local en la próxima fecha, el martes 28 ante el equipo chileno, para sostener sus chances de clasificación, en un grupo que se presenta parejo y con márgenes ajustados.
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