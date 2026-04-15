Copa Sudamericana: Barracas se llevó un punto de su visita a Olimpia en Paraguay

El Guapo igualó sin goles con el Decano en condición de visitante y quedó tercero en el Grupo G tras sumar su segundo empate en el certamen copero.

Barracas Central empató 0 a 0 con Olimpia en Paraguay por la segunda fecha del Grupo G de la Copa Sudamericana. El equipo de Rubén Darío Insúa repitió el resultado de su debut con Vasco Da Gama y quedó tercero en la zona con dos puntos, en un partido donde resistió los avances del local y se sostuvo gracias a su solidez defensiva.