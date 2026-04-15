River no jugó bien, pero le ganó a Carabobo y se acomodó en su grupo de Sudamericana

El Millonario, que comenzó con un equipo alternativo pensando en Boca, necesitó del ingreso de titulares para imponerse 1 a 0 en el Monumental. Preocupación por el estado físico de Vera y Quintero.
River no jugó bien pero le ganó 1 a 0 al humilde Carabobo en el Monumental por la segunda fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana previo al Superclásico. Eduardo Coudet dispuso un equipo alternativo pensando en Boca pero debió poner titulares para conseguir el triunfo con un gol de Sebastián Driussi. Hay preocupación por el estado físico de Fausto Vera y Juan Fernando Quintero de cara al duelo con Boca.
Carabobo contuvo con facilidad al Millonario durante el primer tiempo, pasando mucha parte en campo rival, en un escenario muy lejos de lo esperado. Para colmo, Fausto Vera, uno de los pocos titulares que estuvo de arranque, se lesionó la rodilla a los 17' de juego y tuvo que ser cambiado por Aníbal Moreno. La única chance clara para el local fue un penal en movimiento que tuvo Quintero, que el arquero argentino Lucas Bruera le ganó el duelo.
River se fue silbado por su gente después de terminar un primer tiempo chato. Coudet mandó a la cancha a Tomás Galván, a Kendry Páez y Sebastián Driussi en busca de ir por el triunfo más allá de que quería cuidar titulares y el equipo mejoró levemente y consiguió el objetivo. El joven ecuatoriano armó una jugada y terminó asistiendo a Driussi a los 21 minutos del complemento.
Coudet gritó el gol con desahogo y se mostró muy activo en el corralito, en una clara disconformidad con el juego de su equipo y sabiendo la necesidad de conseguir los tres puntos teniendo en cuenta que empató en el estreno con Universidad Católica y el escudo manda ganar si o si el grupo que también integra Bragantino de Brasil.
Con este triunfo ajustado, River lidera el Grupo H de la Copa Sudamericana con cuatro puntos, es seguido por el propio Carabobo con tres y Blooming (1) y Bragantino (0), que deben enfrentarse por esta fecha, completan la tabla.
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