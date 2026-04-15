River no jugó bien, pero le ganó a Carabobo y se acomodó en su grupo de Sudamericana

Carabobo contuvo con facilidad al Millonario durante el primer tiempo, pasando mucha parte en campo rival, en un escenario muy lejos de lo esperado. Para colmo, Fausto Vera, uno de los pocos titulares que estuvo de arranque, se lesionó la rodilla a los 17' de juego y tuvo que ser cambiado por Aníbal Moreno. La única chance clara para el local fue un penal en movimiento que tuvo Quintero, que el arquero argentino Lucas Bruera le ganó el duelo.