Copa Sudamericana: Vasco Da Gama viene sin titulares y sin el técnico para enfrentar a Barracas

El equipo de Río de Janeiro no solo viene con un equipo alternativo, tampoco viaja su técnico, Renato Gaúcho, y dirigirá el equipo el segundo asistente técnico. ¿Ningunea a Barracas Central o le resta importancia a la Sudamericana?
Una resolución sorpresiva alteró la antesala del enfrentamiento entre Barracas Central y Vasco da Gama por la Copa Sudamericana 2026. El equipo brasileño no solo se trasladará con una formación alternativa, sino que tampoco contará con su director técnico principal, Renato Gaúcho, quien decidió permanecer en Brasil junto a los jugadores habituales.
La medida obedece a una estrategia de planificación que pone el foco en el Brasileirao, en un contexto en el que el calendario apretado y las largas distancias dentro del país representan una complicación logística considerable.
El propio entrenador detalló las razones en conferencia de prensa: "No hay manera de llevar a todos a Argentina, regresar y cruzar todo Brasil para ir a Belem. Los jugadores son humanos, no están hechos de hierro. Si mantenés el mismo equipo, no podrás correr y perderás jugadores por lesiones. La factura llega".
Como resultado, el equipo que se medirá ante el Guapo estará integrado en su mayoría por juveniles de la categoría Sub-20. Entre los citados figuran Alison, Andrey Fernandes, Avellar, Bruno André, Breno Vereza, Gustavinho, Juninho, Philippe Gabriel, Ramon Rique, Samuel Jesus y Lukas Zuccarello.
De ese grupo, solo tres futbolistas tienen rodaje en Primera División, lo que deja en claro la decisión del club de resguardar a sus principales figuras para el certamen local. También será parte de la delegación el lateral uruguayo Puma Rodríguez, quien no podrá disputar el Brasileirao por suspensión, por lo que su inclusión no altera la planificación central.
Frente a la ausencia de Renato Gaúcho, el conjunto será conducido por el segundo asistente técnico, Marcelo Sales, quien asumirá la tarea de liderar al plantel en un contexto desafiante como lo es una competencia internacional. La determinación también expone una situación frecuente en el fútbol brasileño: la superposición de torneos locales e internacionales en un país de gran extensión provoca un desgaste importante en los jugadores.
Vasco da Gama, que actualmente se encuentra en la zona media de la tabla del Brasileirao, apunta a prevenir lesiones y sostener su nivel en el campeonato doméstico. Para el equipo argentino, en cambio, el escenario aparece como favorable. Recibirá a un adversario con un once alternativo, sin su entrenador principal y con poca experiencia en varios de sus jugadores, lo que podría convertirse en una ocasión importante para sumar puntos en la competencia continental.
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