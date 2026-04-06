Copa Sudamericana: Vasco Da Gama viene sin titulares y sin el técnico para enfrentar a Barracas

De ese grupo, solo tres futbolistas tienen rodaje en Primera División, lo que deja en claro la decisión del club de resguardar a sus principales figuras para el certamen local. También será parte de la delegación el lateral uruguayo Puma Rodríguez, quien no podrá disputar el Brasileirao por suspensión, por lo que su inclusión no altera la planificación central.

vasco da gama

Frente a la ausencia de Renato Gaúcho, el conjunto será conducido por el segundo asistente técnico, Marcelo Sales, quien asumirá la tarea de liderar al plantel en un contexto desafiante como lo es una competencia internacional. La determinación también expone una situación frecuente en el fútbol brasileño: la superposición de torneos locales e internacionales en un país de gran extensión provoca un desgaste importante en los jugadores.

Vasco da Gama, que actualmente se encuentra en la zona media de la tabla del Brasileirao, apunta a prevenir lesiones y sostener su nivel en el campeonato doméstico. Para el equipo argentino, en cambio, el escenario aparece como favorable. Recibirá a un adversario con un once alternativo, sin su entrenador principal y con poca experiencia en varios de sus jugadores, lo que podría convertirse en una ocasión importante para sumar puntos en la competencia continental.