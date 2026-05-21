Papelón de Racing: empató con Caracas y quedó afuera de la Sudamericana en fase de grupos

El conjunto venezolano golpeó desde el arranque con un insólito gol en contra de Gabriel Rojas antes del minuto de juego. Racing reaccionó rápido y alcanzó la igualdad a los cuatro minutos gracias a un tiro de Gastón Martirena de primera tras un centro al área que se metió entre las piernas del arquero. Y, a los 36 minutos, el local se puso 2 a 1 desde un penal que no debió ser cobrado (el árbitro vio una mano cuando fue hombro y en posición natural apoyado en el césped al realizar una barrida) y fue cambiado por gol por Maravilla Martínez.