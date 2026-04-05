Newell's venció a Central Córdoba y tomó aire en medio de su crisis deportiva

La Lepra venció 3 a 1 al Ferroviario en Santiago del Estero por la fecha 13 del Torneo Apertura y sumó tres puntos de oro en su pelea por mantener la categoría.
Newell's venció 3 a 1 a Central Córdoba en Santiago del Estero y tomó aire en medio de su crisis deportiva. Tras la durísima derrota por 2 a 0 con Acassuso que significó su temprana eliminación en la Copa Argentina, la Lepra sumó tres puntos de oro en la fecha 13 del Torneo Apertura para su pelea por mantener la categoría.
El equipo comandado por Frank Darío Kudelka abrió el marcador a los nueve minutos de juego con un gol de Franco García, quien definió de buena manera en el área chica después de un centro desde la derecha de Saúl Salcedo. Un ataque sencillo del visitante que desnudó muchas facilidades de la defensa local.
Y, a los 40 minutos, Oscar Salomón amplió el marcador con un cabezazo después de un centro de Jerónimo Russo. El defensor con pasado en Platense se encontró muy solo dentro del área, en otra muy mala actuación de la defensa local. Y, para colmo, Central Córdoba se quedó con 10 hombres antes del descanso por la roja a Juan Pablo Pignani por juego brusco.
Con un 2-0 a favor y superioridad numérica, Newell's salió con un panorama muy favorable al complemento. Sin embargo, no pudo controlar el partido y sufrió más de lo debido: Central Córdoba descontó con un gol de Diego Barrera a los 18' del complemento aprovechando un balón suelto en el área.
Tras este descuento, la incertidumbre del resultado se mantuvo hasta el final, donde el visitante consiguió el 3-1 definitivo con un tanto de Francisco Scarpeccio. De esta manera, el club rosarino encontró un poco de agua en medio del desierto: no alejó los fantasmas del descenso (tanto por anual como por promedios) pero sumó tres puntos que lo ayudan al objetivo. No hubo reacción futbolística, pero sí matematicamente.
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