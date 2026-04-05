Newell's venció a Central Córdoba y tomó aire en medio de su crisis deportiva

Tras este descuento, la incertidumbre del resultado se mantuvo hasta el final, donde el visitante consiguió el 3-1 definitivo con un tanto de Francisco Scarpeccio. De esta manera, el club rosarino encontró un poco de agua en medio del desierto: no alejó los fantasmas del descenso (tanto por anual como por promedios) pero sumó tres puntos que lo ayudan al objetivo. No hubo reacción futbolística, pero sí matematicamente.