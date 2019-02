Coudet: "Es una revancha interna el volver a jugar contra River"

Y ahora, con Coudet, en 17 fechas, ya acumula 42 unidades y es el máximo aspirante a la Superliga. Igual, el foco para los de Avellaneda, en estas horas está puesto en el clásico del domingo ante River, no sólo por la jerarquía del rival, sino también por los antecedentes, ya que todavía no cicatrizaron las heridas que dejó la eliminación, en el Monumental, de la edición anterior de la Copa Libertadores. “Hacia adentro, más por nosotros que por el rival, se podría decir que es una revancha interna volver a jugar ante River”, dijo el Chacho en TyC Sports.

El técnico de la Academia también habló ayer en la Oral Deportiva, y sentenció: “Los equipos se hacen grandes cuando juegan con grandes rivales, y ahora vamos a jugar con el campeón de América, que tiene al mejor entrenador de América, pero tenemos que disponer condiciones y hacer el mejor partido. Del partido con River por la Copa Libertadores no cambiaría nada tácticamente, cambiaría volver a despertarnos. Fue un día malo gru pal. Fue un cachetazo muy duro y nos pudimos levantar”, porque a partir de aquella frustración, Racing venció a Central, agarró la punta de la Superliga y no la cedió más.

El Chacho insistió con lo que sucedió en agosto del año pasado: “Tenemos un sabor de boca feo porque la última vez que fuimos no nos fue bien. Enfrentamos a un equipo durísimo, que posee un DT muy inteligente”. Y Coudet insistió. “La cabeza está en el partido con River y no hay que desviarse en los puntos que faltan. No hay que ver más allá”. También destacó la actitud del capitán: “Lisandro López refleja en la cancha lo que es la semana, como entrena, compite con los más jóvenes”