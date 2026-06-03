Atento Scaloni: Argelia sorprendió a Países Bajos y le ganó en un amistoso

La selección africana, el primer rival de Argentina, venció 1-0 en Rotterdam con un golazo de Anis Hadj Moussa y cerró una de las victorias más resonantes de su preparación para la Copa del Mundo.
Argelia dio uno de los golpes más importantes de la previa del Mundial 2026 al vencer 1-0 a Países Bajos en Rotterdam, a menos de dos semanas de su debut frente a la Selección Argentina. El conjunto africano se impuso en un amistoso internacional de alto nivel y sumó una inyección de confianza antes de viajar a Estados Unidos para afrontar la fase de grupos.
El único gol del encuentro llegó a los 40 minutos del segundo tiempo: Anis Hadj Moussa, extremo del Feyenoord, recibió sobre la derecha, encaró hacia el centro y sacó un potente remate de zurda que se clavó junto al segundo palo, sin chances para el arquero neerlandés. La conquista selló una victoria histórica para los llamados Zorros del Desierto.
Más allá de tratarse de un amistoso, el resultado llamó la atención por la jerarquía del rival. Ambos seleccionados realizaron varias modificaciones en sus formaciones, pero Argelia mostró orden, intensidad y eficacia para aprovechar una de las pocas oportunidades claras que generó en el tramo final del partido.
La selección africana cerrará su preparación con un amistoso frente a Bolivia antes de enfocarse de lleno en el estreno mundialista. El equipo hará base en Lawrence, Kansas, y llegará al debut con el envión de haber derrotado a uno de los seleccionados europeos más fuertes de los últimos años.
Argentina y Argelia se enfrentarán el próximo 16 de junio en el Kansas City Stadium. El equipo de Lionel Scaloni abrirá allí la defensa del título obtenido en Qatar 2022 frente a un rival que promete no ser sencillo. Después del cruce con la Albiceleste, Argelia completará su participación en el Grupo D frente a Jordania y Austria. Países Bajos, en tanto, tendrá un último amistoso ante Uzbekistán antes de iniciar su camino mundialista contra Japón, Suecia y Túnez.
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