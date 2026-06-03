Atento Scaloni: Argelia sorprendió a Países Bajos y le ganó en un amistoso

El golazo del triunfo de Argelia sobre Países Bajos

Embed ¡AH BUENO, DEFINÍ COMO QUIERAS! Hadj Moussa enganchó y sacó un zurdazo fenomenal para el 1-0 de Argelia sobre Países Bajos en un amistoso internacional antes del Mundial. ¡GOLAZO!



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Argentina y Argelia se enfrentarán el próximo 16 de junio en el Kansas City Stadium. El equipo de Lionel Scaloni abrirá allí la defensa del título obtenido en Qatar 2022 frente a un rival que promete no ser sencillo. Después del cruce con la Albiceleste, Argelia completará su participación en el Grupo D frente a Jordania y Austria. Países Bajos, en tanto, tendrá un último amistoso ante Uzbekistán antes de iniciar su camino mundialista contra Japón, Suecia y Túnez.