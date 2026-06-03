River, a punto de cerrar a Arambarri como su segundo refuerzo

El volante uruguayo es uno de los pedidos de Eduardo Coudet y las negociaciones avanzan para concretar su llegada desde Getafe.

River está muy cerca de sumar a Mauro Arambarri como su segundo refuerzo del mercado de pases. Tras concretar la incorporación de Nicolás Otamendi, la dirigencia avanzó con fuerza por el mediocampista uruguayo y las conversaciones entraron en una etapa decisiva. La operación se cerraría en torno a los cinco millones de dólares por el 50% de la ficha que pertenece a Getafe.