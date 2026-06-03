River, a punto de cerrar a Arambarri como su segundo refuerzo

El volante uruguayo es uno de los pedidos de Eduardo Coudet y las negociaciones avanzan para concretar su llegada desde Getafe.
River está muy cerca de sumar a Mauro Arambarri como su segundo refuerzo del mercado de pases. Tras concretar la incorporación de Nicolás Otamendi, la dirigencia avanzó con fuerza por el mediocampista uruguayo y las conversaciones entraron en una etapa decisiva. La operación se cerraría en torno a los cinco millones de dólares por el 50% de la ficha que pertenece a Getafe.
El club de Núñez ya le presentó al futbolista una propuesta contractual por tres temporadas y media. Mientras descansa en Uruguay, Arambarri espera una definición que, por estas horas, aparece encaminada. Si no surgen contratiempos, se convertirá en una nueva incorporación para el plantel que encabeza Eduardo Coudet de cara al segundo semestre en el que afrontará el Clausura, la Copa Argentina y los octavos de Sudamericana.
La llegada del volante responde a un pedido específico de Coudet, quien considera que puede aportarle equilibrio al equipo por su capacidad para recuperar, distribuir y llegar al área rival. Además, su experiencia en el fútbol español y su perfil competitivo encajan con la búsqueda de jerarquía que impulsa River en este mercado.
Arambarri es una de las referencias de Getafe desde su desembarco en 2017 y también cuenta con experiencia en la selección uruguaya. Especialista en la pelota parada y reconocido por su despliegue físico, aparece como una pieza que puede reforzar una zona en la que River busca intensidad, presencia y mayor protagonismo en ambos costados de la cancha.
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