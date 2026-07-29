FIFA quiere abrir el negocio del Mundial a inversores privados y desató un fuerte choque con la UEFA

Además, medios internacionales señalaron que Infantino podría asumir, una vez finalizado su mandato en 2031, un rol ejecutivo dentro de la nueva compañía. Desde la FIFA desmintieron que esa posibilidad haya sido tratada formalmente, aunque admitieron que tanto el presidente como la administración del organismo tendrían un papel central en la conducción de la FFE si finalmente es aprobada.

La reacción de la UEFA fue inmediata y muy dura. El organismo europeo sostuvo que el proyecto "traspasa una línea que las instituciones rectoras del fútbol nunca deberían cruzar" y cuestionó la falta de transparencia sobre los beneficiarios económicos. Además, lanzó una frase que resume su postura: "El alma y la gobernanza del fútbol no son activos para comerciar. El fútbol no es propiedad de la FIFA para venderlo".

La UEFA rechazó el proyecto de la FIFA y advirtió que el negocio del fútbol no puede quedar sujeto a intereses privados.

Mientras continúa el debate, la propuesta deberá ser sometida a la aprobación de las asociaciones miembro de la FIFA, aunque todavía no existe una fecha definida para la votación. Hasta entonces, el plan de Infantino promete convertirse en uno de los temas más controvertidos del fútbol mundial, en medio de una creciente disputa política y económica entre la FIFA y la UEFA.