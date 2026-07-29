Defensa volvió al triunfo y Barracas Central mantuvo el puntaje ideal en el inicio de la segunda fecha

El Halcón cortó una racha de siete partidos sin victorias al vencer a Riestra, mientras que el Guapo superó a Aldosivi y alcanzó la cima de la Zona B junto a Argentinos Juniors.
Defensa y Justicia y Barracas Central ganaron este miércoles en el inicio de la segunda fecha del Torneo Clausura. El Halcón derrotó 2-1 a Deportivo Riestra en Florencio Varela y volvió a festejar después de siete encuentros oficiales, mientras que el Guapo superó 1-0 a Aldosivi, sumó su segunda victoria consecutiva y se ubicó como uno de los líderes de la Zona B.
En el Tito Tomaghello, el equipo de Julio Vaccari construyó la diferencia durante el primer tiempo. Juan Gutiérrez abrió el marcador tras un rebote que dejó Ignacio Arce luego de un tiro libre de David Barbona, y el propio Barbona amplió la ventaja antes del descans,o al aprovechar otra respuesta floja del arquero visitante. Riestra reaccionó en el complemento y descontó mediante Tomás González, pero Defensa resistió la presión y consiguió un triunfo que le permitió dejar atrás una extensa sequía sin victorias, luego de haber debutado con un empate ante Aldosivi.
En el estadio Claudio Chiqui Tapia, Barracas Central volvió a mostrar solidez para imponerse frente a Aldosivi. El único gol del encuentro llegó a los 40 minutos del primer tiempo, cuando Tomás Porra conectó un córner y marcó su primer tanto con la camiseta del Guapo. En la segunda mitad, el conjunto dirigido por Damián Ayude contó con oportunidades para ampliar la diferencia, aunque también sufrió sobre el cierre con un avance del Tiburón que no logró cambiar el resultado.
Con estos resultados, Barracas Central alcanzó los seis puntos y comparte la cima de la Zona B con Argentinos Juniors, tras haber iniciado el campeonato con un triunfo sobre River. Defensa y Justicia, por su parte, encontró un alivio al reencontrarse con la victoria y sumar tres puntos importantes para comenzar a recuperar terreno en el Torneo Clausura, mientras que Riestra y Aldosivi no pudieron sostener el impulso de sus respectivas presentaciones y se fueron con las manos vacías.
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