Defensa volvió al triunfo y Barracas Central mantuvo el puntaje ideal en el inicio de la segunda fecha

En el Tito Tomaghello, el equipo de Julio Vaccari construyó la diferencia durante el primer tiempo. Juan Gutiérrez abrió el marcador tras un rebote que dejó Ignacio Arce luego de un tiro libre de David Barbona, y el propio Barbona amplió la ventaja antes del descans,o al aprovechar otra respuesta floja del arquero visitante. Riestra reaccionó en el complemento y descontó mediante Tomás González, pero Defensa resistió la presión y consiguió un triunfo que le permitió dejar atrás una extensa sequía sin victorias, luego de haber debutado con un empate ante Aldosivi.