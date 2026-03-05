Cristian Malaspina defendió el nuevo formato de clasificación a las copas internacionales

“Es un cambio para el torneo que viene que se aprobó en el último Comité Ejecutivo de la Liga. No entiendo cuál es el revuelo porque está todo claro”, inició Malaspina, quien agregó sobre la decisión: “Es una aprobación que se hizo por unanimidad entre todos los presentes para remendar algo que sentíamos que estaba mal”.

Y profundizó la motivación del cambio: “No está bien que el tercero o cuarto de la tabla general, que son los que más puntos sumaron en el año, tengan que ocupar una posición que no te garantiza nada porque perdiendo la primera fase te quedás sin copas internacionales”.

De hecho, Argentinos Juniors, club del que es presidente, le ganó el tercer puesto anual a River en 2025 pero terminó no logrando llegar a fase de grupos de la Libertadores 2026, mientras el club de Núñez jugará la Sudamericana. Claro, hace unos días cayó en la Fase 2 con Barcelona de Ecuador y, en pleno febrero, se quedó sin competencia copera. Una situación que ya había pasado con Godoy Cruz (2024) y Boca (2025).

La eliminación de Argentinos en la Fase 2 de la Libertadores 2026

De esta manera, el sistema proyectado establece que los campeones del Apertura, Clausura y Copa Argentina, junto con el primero y segundo de la tabla anual, obtendrán un lugar directo en la Libertadores. Por otro lado, el noveno accedería al repechaje desde la Fase 2 de la Copa Libertadores.

Por su parte, los siguientes seis equipos -del tercero al octavo inclusive- mejor posicionados en la tabla anual clasificarán a la Copa Sudamericana, siempre que no estén ya clasificados a la Libertadores por otros caminos.

Para Malaspina, el cambio apunta a equilibrar el sistema. “Es mucho más justo que un equipo tenga la chance de acceder a la Libertadores pasando dos fases que la injusticia de que uno de los que más puntos sacó en el año, perdiendo un partido, se quede sin copas internacionales”, concluyó.

Ante la polémica que generó el tema, la Liga Profesional también salió a aclarar la situación con un comunicado oficial: “Ante las versiones erróneas sobre los futuros cambios de las clasificaciones de los clubes argentinos para las competencias CONMEBOL, es importante aclarar que los mismos se incluirán en los reglamentos de los torneos de la temporada 2027 y de aplicación para la 2028”.