Diego Martínez contó lo que espera del River de Coudet: "Uno ya lo conoce..."

Diego Martínez contó lo que espera del River de Eduardo Coudet: "Uno ya lo conoce...". El entrenador de Huracán palpitó el cruce con el Millonario que se disputará el jueves 12 de marzo en el Ducó por la décima fecha del Torneo Apertura y significará el inicio del ciclo del Chacho en el club de Núñez.
“Una semana larga de trabajo siempre es necesaria. Vamos a enfrentar a un rival como River, con una gran jerarquía en sus futbolistas y todo proceso nuevo significa renovación de energías y cada entrenador aportará algún dato particular”, analizó Martínez.
Consciente de que el Millonario puede mostrar una cara distinta en relación con el ciclo anterior, Martínez reconoció que el cambio de entrenador agrega incertidumbre en la previa y complica el análisis del rival. “Uno tiene la posibilidad de haberlo visto a River en el campeonato con lo que el entrenador pueda llegar a buscar”, explicó.
De todos modos, el técnico del Globo dejó una advertencia clara sobre lo que espera del equipo de Coudet. “Uno ya lo conoce al entrenador y sabe que sus equipos son propositivos, intensos y que buscan ser protagonistas a partir del control del juego”, sentenció.
