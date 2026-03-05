Boca avanzó por Alan Lescano: ya acordó con el jugador y negociará con Argentinos

El Consejo de Fútbol considera que Lescano puede aportar el perfil que hoy le falta al equipo: un volante creativo capaz de conectar el mediocampo con los delanteros. No es la primera vez que su nombre aparece en la órbita de Boca y en este mercado volvió a tomar fuerza hasta transformarse en la prioridad para ocupar el cupo.

Sin embargo, desde La Paternal bajaron rápidamente las expectativas. Malaspina explicó que hoy no contemplan vender al capitán del equipo y remarcó que la situación contractual complica cualquier negociación: “Con la situación que tenemos con Gimnasia, a Argentinos no le conviene vender a Lescano”.

El dirigente se refirió a que el Bicho posee el 50% del pase del jugador, mientras que la otra mitad pertenece a Gimnasia La Plata. “Es un jugador importante, tiene contrato hasta 2029 y cualquier ecuación económica que hagamos no nos sirve”, sostuvo. Más allá de ser compleja, Boca hará el intento y están dispuestos a intentar torcer la postura de Argentinos Juniors en esta breve ventana de cinco días.