Cristian Traverso, campeón del mundo con Boca, durísimo contra Benedetto

"¿Qué hacés si sos Zambrano?", preguntó Traverso en TyC Sports, canal donde es panelista. "Quedó humillado porque lo vigilantearon, otra vez. Lo vigilantean adentro de la cancha. Después se come un churrasco y tiene que salir a jugar", agregó sobre el episodio que le molestó tanto a Juan Román Riquelme al punto que esa misma noche del domingo fue a visitar la concentración de Boca para marcar límites.

"Yo si fuera Zambrano estaría pensando en qué momento lo voy a agarrar. Claro. En qué momento se la voy a dar. ¿Qué te vas a quedar como el vivo vos y yo soy el boludo? Yo en algún momento te la cobro", lanzó Traverso, sin filtro. Seguramente no pasó porque tras el clásico Pipa le pidió perdón al central peruano y a sus compañeros en el Hotel.

El panelista dejó en claro que a él no le alcanzaría con eso. "Estoy cansado de las disculpas, eh. Estoy cansado. Disculpas por esto, por aquello, por lo otro. No te mandés más cagadas, hermano. Y listo. Déjate de joder. Me cansó. Es un excelente jugador, que me haga 50 goles por torneo, pero esto no suma nada". Y sentenció: "¿Cómo lo vas a exponer a tu compañero?".

Cristian ya había cruzado a Benedetto cuando el 9 crucificó a Agustín Almendra tras su entredicho con Sebastián Battaglia: "Está mal lo que hizo. Los hinchas pueden tomarlo de buena forma, pero vigilanteó a sus compañeros. Las cosas deben arreglarse dentro del vestuario. ¿Si ya habló el entrenador, para qué lo hizo Benedetto?".