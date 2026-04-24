La dieta estricta de Cristiano Ronaldo: qué no come nunca

El azúcar, en particular, es eliminado incluso en pequeñas cantidades. Esta decisión responde a una búsqueda de rendimiento sostenido y control físico.

Una dieta sin lácteos

Otro aspecto distintivo es la ausencia de lácteos. Barone cuestionó su consumo desde una mirada biológica, y señaló que el delantero directamente los evita en su alimentación diaria.

ronaldo-food-1706021772334-original A los 41 años, Cristiano Ronaldo mantiene una rutina alimentaria estricta y sin excepciones.

La dieta no funciona sin disciplina. Ronaldo cena temprano para favorecer el descanso y evitar molestias digestivas. El sueño, según su entorno, es tan importante como el entrenamiento.

Además, evita hábitos comunes entre otros jugadores, como quedarse despierto hasta tarde, lo que suele derivar en comidas poco saludables.

Una de las prácticas más llamativas es que no come antes de los partidos. Esta decisión apunta a sentirse más liviano durante el juego y optimizar su rendimiento físico.

Para su exchef, la diferencia no está solo en lo que come, sino en cómo sostiene estos hábitos a lo largo del tiempo. La constancia, más que la dieta en sí, sería el verdadero secreto.