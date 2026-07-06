Cristiano Ronaldo no ganará el Mundial: afuera en su última chance y adiós con lágrimas

Tras la eliminación de Portugal con España en octavos de final, el delantero de 41 años tomó consciencia que no logrará alzar el máximo trofeo del fútbol. Acá, su saldo en la máxima cita.
Cristiano Ronaldo no ganará el Mundial: su última chance en Estados Unidos, México, Canadá 2026 se acabó con la eliminación de Portugal en octavos de final en manos de España. Tras el pitazo final en Dallas, el delantero de 41 años tomó consciencia que no logrará alzar el máximo trofeo del fútbol y no pudo contener las lágrimas en el campo de juego.
CR7 encabezó al plantel en su despedida en aplausos a la hinchada presente en el estadio y en ese momento no pudo contener las lágrimas. El delantero sabía de la dificultad del cruce pero tenía mucha ilusión con que pudieran sacarlo adelante con su equipo como expresó que "tengo la sensación de que ganaremos" en la conferencia de previa.
Sin embargo, España eliminó a Portugal en un partido muy parejo con un gol agónico de Mikel Merino. En este partido, Cristiano contó con algunas chances, pero la mayoría de sus remates no fueron al arco y otros fueron atajados por Unai Simón, quien sigue sin recibir un tanto en esta Copa del Mundo.
¿El legado de Cristiano en Mundiales? Tiene el récord compartido con Messi de haber sumado minutos en seis ediciones distintas y en soledad en ser el único en marcar en esa cantidad de ediciones. Con 11 goles en 27 partidos, sumando Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y EEUU-MEX-CAN 2026, quedó en el 9° puesto de la tabla histórica del certamen compartiendo el mismo con el húngaro Sándor Kocsis y el alemán Jurgen Klinsmann.
El máximo goleador de la historia del fútbol profesional, con 976 festejos y en camino a los 1000 tantos, aún no decidió si éste fue su último partido para la Selección de Portugal. De todas maneras, su legado en Portugal es inmenso: es el futbolista con más presencias (223 partidos), el máximo goleador histórico (146 goles) y levantó los primeros tres títulos de su historia, siendo la Eurocopa 2016 y las Nations League 2019 y 2025.
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