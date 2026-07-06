Cristiano Ronaldo no ganará el Mundial: afuera en su última chance y adiós con lágrimas

El máximo goleador de la historia del fútbol profesional, con 976 festejos y en camino a los 1000 tantos, aún no decidió si éste fue su último partido para la Selección de Portugal. De todas maneras, su legado en Portugal es inmenso: es el futbolista con más presencias (223 partidos), el máximo goleador histórico (146 goles) y levantó los primeros tres títulos de su historia, siendo la Eurocopa 2016 y las Nations League 2019 y 2025.

Las dolorosas últimas imágenes de Cristiano Ronaldo en Mundiales

¡LAS LÁGRIMAS DE UNA VERDADERA LEYENDA! Cristiano Ronaldo lloró en su último partido en una Copa del Mundo ¡Muchas gracias por todo tu fútbol!#ESPNMundialMirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/lBJHv1IR1H — SportsCenter (@SC_ESPN) July 6, 2026