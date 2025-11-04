"No es un sueño ganar la Copa del Mundo": las íntimas declaraciones de Cristiano Ronaldo

El periodista Piers Morgan, quien llevó a cabo esta extensa entrevista, le repreguntó a Cristiano Ronaldo sobre si ese título podría definir su carrera. "No. ¿Definir qué? ¿Si soy uno de los mejores de la historia? ¿Ganar una competición de seis o siete partidos? ¿Crees que es justo?", disparó CR7.

Por otro lado, volvió a referirse a su retiro: "Será pronto. Creo que estaré preparado. ¿Será duro? Por supuesto. ¿Será difícil? Sí. ¿Probablemente lloraré? Sí, es normal. Soy una persona que llora fácil, yo no me guardo mis sentimientos. Soy honesto. ¿Qué podría reemplazar el fútbol en mi vida? Nada. Nada se comparará con la adrenalina del fútbol, el marcar un gol... Eso se irá para siempre. Pero todo tiene un inicio y un final".

Además, Cristiano habló de su fortuna: “Conozco mi dinero. No exactamente al 100 por ciento, pero tienes que cuidar tus cosas, es normal. Tengo gente a mi alrededor que me ayuda a hacer lo correcto en todos los ámbitos. En lo financiero, tengo a un amigo con el que hablo casi todos los días sobre mi estructura, las inversiones, las oportunidades y tengo el control porque es mi vida. Es mi dinero. Sabía que iba a ser billonario, así que me preparé. Era cuestión de tiempo”.

Acerca de la pregunta sobre si se sentía orgulloso de ser el único futbolista en la lista de billonarios, Cristiano Ronaldo respondió: “No me sorprende. Pueden hablar o llamarme arrogante, pero los números no mienten. Sabía cuál era mi potencial en el fútbol y fuera de él. No me sorprende, para ser sincero. Sabía que iba a alcanzar esa cifra por muchas razones”.

Embed

Y agregó: “Para ser honesto, estoy muy feliz, es como haber ganado un Balón de Oro, porque logras tus propias metas, como hacer tu casa, tener tu auto... Fue mi objetivo llegar a ese número. No estoy obsesionado con el dinero, pero puede ayudarte en muchos aspectos. Cuando alcanzas cierto nivel, el dinero ya no importa, pero siempre es bueno tener un poco más porque somos seres humanos y nunca estamos contentos con lo que tenemos. Hay algo que aprendí durante ese tiempo: que las finanzas son importantes, que el dinero es importante, pero que hay otras cosas que son más importantes que eso. Con 39 años, llegué a mi objetivo y estoy muy orgulloso".

Entre otras confesiones, CR7 contó que de más joven tenía un fanatismo por los autos, conducirlos y todo lo relacionado con ellos, pero que ya no siente esa pasión. No obstante, reveló que tiene alrededor de 40 coches y que sus favoritos son los Bugatti. “No los manejo, no manejo desde hace un año acá en Arabia porque entrenamos por la tarde y me lleva mi chofer. Además, el nacido en Madeira afirmó que lo más costoso que se compró fue un avión. ”Lo tengo porque lo necesito, porque no soy una persona normal. No puedo estar en los aeropuertos", expresó.

También, Cristiano confirmó que va a casarse con Georgina Rodríguez y dio detalles del momento en el que le propuso matrimonio. "Voy a pedirle matrimonio porque creo que es el momento adecuado. No solo porque es la madre de mis hijos, sino porque es la persona que más quiero. Es el amor de mi vida. Así que creo que es el momento adecuado. Nada va a cambiar solo porque nos vayamos a casar. Es solo un bonito capítulo de la vida", dijo.

Por último, dejó en claro sus prioridades en la vida: “Tengo cinco hijos, los mejores amigos del mundo y un equipo que me ayuda mucho. La opinión pública, para mí, ya no es importante. Solo quiero ser feliz, hacer lo que me gusta, mantener mi nivel en el fútbol, marcar goles y seguir siendo feliz como cuando voy a entrenar y compito. Creo que soy una persona normal. No gasto dinero. Por ejemplo, no voy de compras... Si voy a cualquier sitio, puedo comprar lo que quiera. Pero ya no lo necesito”.