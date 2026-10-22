France Football explicó el BOAT, el polémico Balón de Oro "de todos los tiempos"

La organización aclaró: "A diferencia del B.O.A.T., el Super Ballon d'Or sí fue un trofeo físico, oficial e histórico concedido por France Football una sola vez en la historia. Tuvo lugar en diciembre de 1989 y fue otorgado al mejor múltiple ganador del Ballon d'Or de las tres décadas anteriores".

Luego sentenciaron: "En aquella oportunidad, la 'Saeta Rubia' le ganó en las votaciones a futbolistas de calibre como Johan Cruyff y Michel Platini, entre otros. Desde entonces, el Super Ballon d'Or no volvió a entregarse, y todavía no hay una fecha oficial establecida para celebrar una segunda edición".

De esta manera, France Football le pone fin a toda la especulación y polémica que se había causado a raíz de la importancia y prestigio que este premio a partir de la encuesta. Actualmente, Cristiano Ronaldo es quien lidera las votaciones del BOAT, al contar con el 75% de los votos gracias a su temporada con el Manchester United en 2008. Por detrás, se ubican los años 2012 y 2013 de Lionel Messi. Ambos con el 9% de los votos.