Los organizadores aclararon que el vencedor de la encuesta abierta al público, en la que se vota pagando un euro, no se llevará ningún trofeo y no es comparable al Super Balón de Oro que ganó Alfredo Di Stéfano.
A pocos días la entrega del 70° Balón de Oro, que se desarrollará el lunes 26 de octubre con Lionel Messi como nominado por 17ª vez, la revista France Football explicó el BOAT, el polémico Balón de Oro "de todos los tiempos" que se define por una encuesta abierta en donde por cada euro se puede emitir un voto en una página web, sin haber ningún tipo de restricciones en la cantidad.
Los nominados son Lionel Messi (ganador del Balón de Oro en 2009, 10, 11, 12, 15, 19, 21 y 23), Cristiano Ronaldo (2008, 13, 14, 16 y 17), Ronaldo Nazario (1997 y 2002), Marco van Basten (1988, 89 y 92), Michael Platini (1983, 84, 85), Karl-Heinz Rummenigger (1980 y 81), Kevin Keegan (1978 y 79), Franz Beckenbauer (1972 y 76), Johan Cruyff (1971, 73 y 74) y Alfredo Di Stéfano (1957 y 59). Y se votan principalmente ciertas temporadas de los futbolistas.
Esta propuesta causó muchas críticas en las redes sociales y es por ello que la propia organización del Balón de Oro salió a aclarar algunas cuestiones mediante un comunicado. Entre ellas, qué recibirá el ganador de la encuesta y si es comparable al Super Balón de Oro, que se entregó una única vez y lo ganó Alfredo Di Stéfano.
"El BOAT es una votación exclusivamente pública diseñada para celebrar la pasión de nuestros seguidores. No se trata de un trofeo físico ni de un premio oficial entregado en nuestra ceremonia. Los resultados finales elegidos por los aficionados se darán a conocer el 28 de octubre”, expresó France Football.
La organización aclaró: "A diferencia del B.O.A.T., el Super Ballon d'Or sí fue un trofeo físico, oficial e histórico concedido por France Football una sola vez en la historia. Tuvo lugar en diciembre de 1989 y fue otorgado al mejor múltiple ganador del Ballon d'Or de las tres décadas anteriores".
Luego sentenciaron: "En aquella oportunidad, la 'Saeta Rubia' le ganó en las votaciones a futbolistas de calibre como Johan Cruyff y Michel Platini, entre otros. Desde entonces, el Super Ballon d'Or no volvió a entregarse, y todavía no hay una fecha oficial establecida para celebrar una segunda edición".
De esta manera, France Football le pone fin a toda la especulación y polémica que se había causado a raíz de la importancia y prestigio que este premio a partir de la encuesta. Actualmente, Cristiano Ronaldo es quien lidera las votaciones del BOAT, al contar con el 75% de los votos gracias a su temporada con el Manchester United en 2008. Por detrás, se ubican los años 2012 y 2013 de Lionel Messi. Ambos con el 9% de los votos.
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