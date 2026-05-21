Cristiano Ronaldo se consagró campeón con Al-Nassr con un doblete decisivo

Al-Nassr llegó a la definición obligado a ganar para no depender de otros resultados en la pelea con Al-Hilal. El equipo sintió la presión durante buena parte del primer tiempo, hasta que Sadio Mané abrió el marcador de cabeza a los 34 minutos tras un centro de Joao Félix. En el inicio del complemento, Kingsley Coman amplió la ventaja, Damac descontó de penal por intermedio de Morlaye Sylla y volvió a instalar la incertidumbre en el estadio.