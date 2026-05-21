Cristiano Ronaldo se consagró campeón con Al-Nassr con un doblete decisivo

El portugués marcó dos goles en el 4 a 1 de su equipo ante Damac para conquistar su primera Saudi Pro League desde su llegada al fútbol árabe en 2023.
Cristiano Ronaldo fue la gran figura de la consagración de Al-Nassr en la Saudi Pro League. El equipo dirigido por Jorge Jesús goleó 4 a 1 a Damac en la última fecha del campeonato y se quedó con el título local después de siete temporadas. El portugués convirtió un doblete en el tramo decisivo del encuentro y terminó la noche envuelto en lágrimas tras asegurar el primer campeonato de liga desde su llegada al club en 2023.
Al-Nassr llegó a la definición obligado a ganar para no depender de otros resultados en la pelea con Al-Hilal. El equipo sintió la presión durante buena parte del primer tiempo, hasta que Sadio Mané abrió el marcador de cabeza a los 34 minutos tras un centro de Joao Félix. En el inicio del complemento, Kingsley Coman amplió la ventaja, Damac descontó de penal por intermedio de Morlaye Sylla y volvió a instalar la incertidumbre en el estadio.
Y apareció Cristiano Ronaldo: marcó el 3 a 1 con un gran tiro libre desde el sector lateral del área y encaminó definitivamente la consagración. Y, más tarde, volvió a convertir tras un centro atrás con desvío incluido y selló el resultado final. Con esos tantos alcanzó los 973 goles oficiales en su carrera y quedó cada vez más cerca de la histórica marca de los mil tantos.
El cierre fue emotivo para el delantero de 41 años, que salió reemplazado a pocos minutos del final en medio de una ovación. Después de varias temporadas sin títulos importantes a nivel de clubes, Ronaldo logró finalmente conquistar la liga saudí y aseguró además la clasificación de Al Nassr a la próxima edición de la AFC Champions League. El capitán de Portugal llegará así al Mundial 2026 con un nuevo trofeo en su carrera...
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