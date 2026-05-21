Rooney no dudó: su elección entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

La leyenda del Manchester United declaró varias veces la admiración que siente por el rosarino. En esta ocasión, destacó que, más allá del paso del tiempo, Messi sigue marcando diferencias y generando el mismo impacto dentro de la cancha: “Jugué contra él algunas veces y para mí es el mejor. Incluso ahora que se va haciendo mayor, es el único que veo jugar y me saca una sonrisa”.