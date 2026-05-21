Rooney no dudó: su elección entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

Pese a ganar todo con el portugués en el Manchester United, el histórico delantero se inclinó por Leo: "Es el único jugador que amo, por el que prendo la tele".
Wayne Rooney volvió a elogiar a Lionel Messi. El histórico delantero inglés aseguró que el capitán argentino continúa siendo el único jugador que lo hace “prender la TV” para disfrutar de un partido y lo comparó con Diego. “Es como Maradona, es el único jugador al que amo”, expresó durante una entrevista con Romário.
La leyenda del Manchester United declaró varias veces la admiración que siente por el rosarino. En esta ocasión, destacó que, más allá del paso del tiempo, Messi sigue marcando diferencias y generando el mismo impacto dentro de la cancha: “Jugué contra él algunas veces y para mí es el mejor. Incluso ahora que se va haciendo mayor, es el único que veo jugar y me saca una sonrisa”.
El inglés, quien enfrentó al argentino en dos finales de Champions League, también eligió a la Pulga por encima de Cristiano Ronaldo en el debate que marcó a toda una camada. “Son los mejores de esta generación, pero por diversión, habilidad y regate, para mí el mejor es Messi”, afirmó.
Los cruces entre ambos -todos con la camiseta de Manchester United y Barcelona respectivamente- quedaron marcados en las finales de la Champions 2009 y 2011, donde el Barcelona superó al Manchester United. En la segunda, Messi convirtió uno de los goles del 3-1 que le dio otra Orejona al conjunto catalán.
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