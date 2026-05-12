El insólito gol en contra por el que Cristiano Ronaldo no pudo ser campeón en Arabia

Por un insólito gol en contra en tiempo de descuento de su propio arquero, Al-Nassr empató 1 a 1 con Al Hilal en un partido decisivo por la Liga Profesional Saudí y Cristiano Ronaldo se quedó sin la posibilidad de consagrarse campeón este martes en Arabia Saudita. El equipo del portugués ganaba hasta el octavo minuto de descuento, pero un insólito gol en contra de su arquero Bento le impidió quedarse con el triunfo en un duelo clave por la definición del torneo.