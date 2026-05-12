El insólito gol en contra por el que Cristiano Ronaldo no pudo ser campeón en Arabia

Al-Nassr empató ante Al Hilal por un error increíble del arquero Bento en el descuento y dejó pasar una chance clave en la liga.
Por un insólito gol en contra en tiempo de descuento de su propio arquero, Al-Nassr empató 1 a 1 con Al Hilal en un partido decisivo por la Liga Profesional Saudí y Cristiano Ronaldo se quedó sin la posibilidad de consagrarse campeón este martes en Arabia Saudita. El equipo del portugués ganaba hasta el octavo minuto de descuento, pero un insólito gol en contra de su arquero Bento le impidió quedarse con el triunfo en un duelo clave por la definición del torneo.
El encuentro correspondió a la fecha 32 del campeonato y enfrentaba al líder con su escolta. Con la igualdad, Al Hilal quedó a cinco puntos de Al-Nassr, pero con dos partidos pendientes. En cambio, el conjunto de Ronaldo solo tiene un partido por delante, que de ganarlo, lo consagrará.
El conjunto dirigido por Jorge Jesús se había puesto en ventaja a los 37 minutos del primer tiempo gracias a un gol del francés Mohamed Simakan. Ese resultado dejaba a Al-Nassr muy cerca de la consagración, pero sobre el cierre llegó la jugada que cambió todo: Bento intentó despejar una pelota que llegaba desde un lateral y terminó metiéndola en su propio arco sin presión rival.
Pese al golpe, el equipo de Cristiano Ronaldo todavía está en camino del propio título y uno internacional. El próximo sábado disputará la final de la Champions League Two frente a Gamba Osaka, de Japón. Además, si logra vencer a Damac en la última fecha de la liga saudí, se consagrará como campeón.
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