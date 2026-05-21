¿Fin del sueño de Boca? Roma aceleró por Dybala y dan por hecha su renovación

La clasificación al máximo torneo europeo aparece como un factor central en la decisión. Roma visitará este fin de semana a Hellas Verona en la última fecha de la Serie A y, si gana, asegurará su lugar en la próxima edición de la Champions. Tanto el entrenador Gian Piero Gasperini como el propietario Dan Friedkin empujaron fuerte para sostener al argentino, que pese a las lesiones sigue siendo una de las figuras más importantes del plantel.