¿Fin del sueño de Boca? Roma aceleró por Dybala y dan por hecha su renovación

La dirigencia del club italiano avanzó las negociaciones por extender el contrato de La Joya y los medios italianos aseguran que ya hubo acuerdo entre las partes.
La continuidad de Paulo Dybala en Roma quedó muy cerca de resolverse y en Italia ya aseguran que el acuerdo está cerrado. Según publicó La Gazzetta dello Sport, el club anunciará el próximo lunes la renovación del delantero argentino, cuyo contrato finaliza el 30 de junio. La noticia impacta de lleno en Boca, que seguía atento la situación de la Joya con la ilusión de tentar su regreso al fútbol argentino.
La dirigencia de la Loba aceleró las conversaciones en las últimas horas y logró acercar posiciones con el futbolista de 32 años. El nuevo vínculo sería por una temporada más, con una importante reducción salarial respecto del contrato actual. Aunque las cifras todavía no trascendieron oficialmente, en Italia sostienen que Dybala ya dio señales positivas para continuar en el club, especialmente ante la posibilidad de disputar nuevamente la Champions League.
La clasificación al máximo torneo europeo aparece como un factor central en la decisión. Roma visitará este fin de semana a Hellas Verona en la última fecha de la Serie A y, si gana, asegurará su lugar en la próxima edición de la Champions. Tanto el entrenador Gian Piero Gasperini como el propietario Dan Friedkin empujaron fuerte para sostener al argentino, que pese a las lesiones sigue siendo una de las figuras más importantes del plantel.
Mientras tanto, Boca mantiene la expectativa pero sin avanzar formalmente. Juan Román Riquelme lo tiene como uno de los grandes sueños para reforzar al equipo y Leandro Paredes también intentó seducirlo para compartir plantel otra vez. Sin embargo, el escenario cambió en los últimos días y todo indica que Dybala continuará su carrera en Europa, al menos por una temporada más.
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