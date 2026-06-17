Cristiano Ronaldo tuvo un debut para el olvido en el Mundial con Portugal

Cristiano Ronaldo inició su participación en el Mundial 2026 con una actuación muy por debajo de las expectativas. El delantero portugués fue titular en el empate 1-1 frente a RD Congo y tuvo escasa incidencia en el juego de un equipo que no pudo imponer condiciones ante uno de los seleccionados más débiles de su grupo. A los 41 años, el astro luso volvió a ser noticia por un récord histórico, aunque su rendimiento quedó lejos del protagonismo habitual.