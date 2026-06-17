Cristiano Ronaldo tuvo un debut para el olvido en el Mundial con Portugal

El capitán luso alcanzó un récord histórico al disputar su sexta Copa del Mundo, pero no logró gravitar en el empate ante República Democrática del Congo.
Cristiano Ronaldo inició su participación en el Mundial 2026 con una actuación muy por debajo de las expectativas. El delantero portugués fue titular en el empate 1-1 frente a RD Congo y tuvo escasa incidencia en el juego de un equipo que no pudo imponer condiciones ante uno de los seleccionados más débiles de su grupo. A los 41 años, el astro luso volvió a ser noticia por un récord histórico, aunque su rendimiento quedó lejos del protagonismo habitual.
Con su presencia en el encuentro, Ronaldo se convirtió en uno de los pocos futbolistas en disputar seis Copas del Mundo, una marca que comparte con Lionel Messi. Sin embargo, el dato estadístico fue prácticamente el único aspecto positivo de una jornada en la que apenas remató tres veces, no logró acertar al arco y tuvo muy poca participación ofensiva durante los más de 90 minutos que permaneció en cancha.
Los números reflejaron esa falta de influencia. Entre los jugadores de campo fue el que menos distancia recorrió y apenas intervino en la circulación de Portugal, que comenzó ganando con un gol de João Neves pero terminó sufriendo el empate de Yoane Wissa antes del descanso. El conjunto dirigido por Roberto Martínez nunca encontró soluciones en ataque y su máxima figura tampoco logró cambiar el rumbo del partido.
La actuación también volvió a poner el foco sobre su producción reciente en los Mundiales. Cristiano solo convirtió un gol en sus últimos ocho encuentros en la competencia, una cifra inusual para el máximo goleador de la historia del fútbol. Su último festejo mundialista sigue siendo el que marcó frente a Ghana en el debut de Portugal en Qatar 2022.
Tras el empate, Ronaldo intentó dejar atrás la decepción y envió un mensaje de optimismo a los hinchas portugueses. “No era el arranque que queríamos, pero esto está lejos de haber acabado. Cabeza levantada y foco en el próximo partido”, escribió en sus redes sociales. Portugal ahora necesitará una reacción inmediata ante Uzbekistán, el próximo martes a las 14, para no complicar sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.
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