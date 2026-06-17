RD Congo amargó el debut de Portugal con un empate 1 a 1

Embed ¡YA LO GANA PORTUGAL! João Neves, de los más bajos del partido, ganó de arriba y marcó el 1-0 sobre RD Congo.



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Con el paso de los minutos, RD Congo logró acomodarse en el encuentro y empezó a encontrar espacios para lastimar, especialmente con salidas rápidas. Su crecimiento tuvo premio sobre el cierre de la primera parte, cuando una seguidilla de ataques terminó con un centro al área y el cabezazo de Yoane Wissa para decretar el 1-1 antes del descanso.