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RD Congo amargó el debut de Portugal con un empate 1 a 1

El conjunto luso comenzó en ventaja con un gol de João Neves, pero la selección africana reaccionó, encontró el empate con Wissa y sostuvo el resultado con una actuación sólida en Houston.

Portugal tuvo un arranque dominante y logró abrir el marcador a los 6 minutos del primer tiempo. Luego de una buena jugada colectiva, João Neves apareció en el área para conectar de cabeza y establecer el 1-0 en el inicio del Grupo K.

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Con el paso de los minutos, RD Congo logró acomodarse en el encuentro y empezó a encontrar espacios para lastimar, especialmente con salidas rápidas. Su crecimiento tuvo premio sobre el cierre de la primera parte, cuando una seguidilla de ataques terminó con un centro al área y el cabezazo de Yoane Wissa para decretar el 1-1 antes del descanso.

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En el segundo tiempo, el desarrollo fue más parejo. Portugal mantuvo la iniciativa y buscó imponer su posesión, mientras que el conjunto africano se mostró ordenado en defensa y peligroso cada vez que recuperó la pelota para salir de contraataque.

Pese a que ambos equipos contaron con algunas aproximaciones para quedarse con la victoria, ninguno encontró la precisión necesaria en los metros finales. Así, Portugal y RD Congo igualaron 1-1 en Houston y sumaron un punto en su debut en el Mundial 2026.

En el cierre de la primera fecha del Grupo K, aún resta el enfrentamiento entre Uzbekistán y Colombia, un encuentro que completará la jornada y será clave para definir las primeras posiciones de una zona que comenzó con máxima paridad tras el empate entre Portugal y RD Congo.

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