Cristiano Ronaldo: "Yo no persigo récords, ellos me persiguen"

CR7 alcanzó esta gran cifra en el triunfo por 1 a 0 a Islandia con gol suyo en un partido correspondiente a la cuarta fecha del Grupo J por la clasificación a la Eurocopa.

El delantero recibió el reconocimiento justo antes del partido, cuando se le entregó una certificado con el récord y una camiseta de la selección enmarcada y con el dorsal 200.

Además, el atacante fue el autor del gol agónico para la victoria de su equipo.

“Jugar 200 partidos demuestra mi amor por este país, por nuestra selección y no es una coincidencia”, comentó el portugués en la conferencia de prensa previa al cotejo con los escandinavos.

Y agregó: “Por eso estoy muy orgulloso, quiero seguir jugando, quiero seguir haciendo feliz a mi familia, amigos y a todos los portugueses. Porque este ha sido un camino largo, pero no terminará pronto”, reveló asegurando que todavía le queda cuerda para seguir compitiendo en lo más alto con su país.

Y volvió a dejarlo en claro el futbolista de 38 años que juega actualmente en el Al-Nassr de Arabia Saudita: “Siempre fue un sueño para mí y lo representaré hasta que crea que debo hacerlo. Mientras el entrenador, el presidente y yo lo creamos así, seguiré viniendo porque para mí es un sueño”.

El 20 de agosto cumplirá ¡20 años en la Selección, de su debut! Además de ser el futbolista con más partidos en una Selección también el de más goles (123). Por su parte, Messi tiene 175 encuentros y 103 goles en Argentina.

Finalmente, Cristiano se refirió directamente a esta nueva marca histórica que consiguió: “Sé que hay algunos récords que me pertenecen. Como el que lidero los goles internacionales con mi Selección. Y sé que tengo más récords, pero como suelo decir, sinceramente, y lo diré una vez más, yo no persigo los récords, los récords me persiguen a mí. Por eso estoy feliz y es mi motivación para seguir jugando”.