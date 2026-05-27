Crystal Palace le ganó al Rayo Vallecano de Augusto Batalla y ganó la Conference League

La jugada decisiva dejó señalado a Augusto Batalla debido a que no logró controlar una pelota aparentemente sencilla y terminó dándole la oportunidad a Mateta para definir con el arco libre. Más allá de esa acción, el arquero argentino evitó una diferencia mayor durante varios tramos del partido y tuvo una intervención destacada al taparle un mano a mano al delantero francés en el complemento. Oscar Trejo, el otro argentino de Rayo Vallecano, permaneció en el banco de suplentes y no ingresó.