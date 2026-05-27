Crystal Palace le ganó al Rayo Vallecano de Augusto Batalla y ganó la Conference League

El equipo inglés se impuso por 1 a 0 al conjunto español en Leipzig y logró el primer título internacional de su historia con Mateta como figura y Walter Benítez en el banco.
Crystal Palace derrotó 1 a 0 al Rayo Vallecano de Augusto Batalla en la final disputada en Leipzig y se consagró campeón de la Conference League. El único gol de la noche lo convirtió Jean Philippe Mateta a los seis minutos del segundo tiempo luego de aprovechar un rebote que dejó el exarquero de River tras un remate desde afuera del área. Con esta victoria, el club inglés obtuvo el primer título internacional de su historia y jugará la Europa League 2027.
La jugada decisiva dejó señalado a Augusto Batalla debido a que no logró controlar una pelota aparentemente sencilla y terminó dándole la oportunidad a Mateta para definir con el arco libre. Más allá de esa acción, el arquero argentino evitó una diferencia mayor durante varios tramos del partido y tuvo una intervención destacada al taparle un mano a mano al delantero francés en el complemento. Oscar Trejo, el otro argentino de Rayo Vallecano, permaneció en el banco de suplentes y no ingresó.
Crystal Palace fue superior durante gran parte del encuentro y generó las situaciones más claras frente a un rival que tuvo dificultades para sostener la posesión y casi no inquietó en ataque. El equipo inglés incluso estuvo cerca del segundo gol con una curiosa acción de Yeremy Pino, que estrelló un tiro libre en ambos palos antes de que la jugada fuera invalidada por posición adelantada. Walter Benítez, arquero argentino del Palace, integró el banco de relevos y celebró junto al plantel la conquista europea.
El título representó un hito para la institución londinense, que apenas contaba con dos trofeos locales en toda su historia, la FA Cup y la Community Shield, ambas del 2025. Del otro lado, Rayo Vallecano perdió la posibilidad de conseguir el primer campeonato internacional de su trayectoria y cerró una campaña histórica sin recompensa en la final. El equipo español había alcanzado por primera vez una definición continental, pero fue muy superado por el Palace.
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