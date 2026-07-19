Cuándo regresa la Selección al país tras el subcampeonato mundial

Desde la AFA planificaron que el plantel despegue entre la medianoche del domingo y las 3 de la madrugada del lunes, aunque el horario definitivo dependerá de los tiempos que demande la salida del MetLife Stadium. La organización solicitó contar con al menos seis horas después del encuentro para completar los controles, atender los compromisos oficiales y trasladar a toda la delegación hasta el aeropuerto.