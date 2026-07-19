Cuándo regresa la Selección al país tras el subcampeonato mundial

La delegación encabezada por Lionel Scaloni partirá desde Nueva York durante la madrugada del lunes y arribará a Buenos Aires tras un vuelo directo de aproximadamente 11 horas.
La Selección Argentina emprenderá el regreso al país pocas horas después de la derrota frente a España en la final del Mundial 2026. Una vez concluidos los compromisos protocolares y la logística posterior al partido, la delegación encabezada por Lionel Scaloni dejará Nueva York en un vuelo chárter con destino a Buenos Aires, poniendo fin a su participación en la Copa del Mundo disputada en Estados Unidos, México y Canadá.
Desde la AFA planificaron que el plantel despegue entre la medianoche del domingo y las 3 de la madrugada del lunes, aunque el horario definitivo dependerá de los tiempos que demande la salida del MetLife Stadium. La organización solicitó contar con al menos seis horas después del encuentro para completar los controles, atender los compromisos oficiales y trasladar a toda la delegación hasta el aeropuerto.
El viaje entre Nueva York y Buenos Aires tendrá una duración estimada de 11 horas. De no registrarse demoras, el seleccionado argentino aterrizará en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza pasado el mediodía del lunes 20 de julio, donde finalizará oficialmente el recorrido de un equipo que volvió a disputar una final del mundo.
Por el momento, no hay confirmación sobre cómo será el recibimiento para la delegación. Tras la caída en la definición, la AFA todavía no informó si habrá un operativo especial para que los hinchas puedan acercarse a saludar al plantel, que pese al subcampeonato cerró un nuevo Mundial entre los dos mejores seleccionados del planeta.
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