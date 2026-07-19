Rodri fue elegido el mejor jugador del Mundial

El mediocampista del Manchester City recibió el Balón de Oro del torneo tras liderar a la selección española hacia la conquista de su segunda Copa del Mundo.
Rodri Hernández cerró el Mundial 2026 de la mejor manera posible: como campeón del mundo y elegido mejor jugador del torneo. El mediocampista español recibió el Balón de Oro después de liderar a España hacia la conquista de su segunda estrella tras la victoria por 1 a 0 sobre Argentina en la final disputada en Nueva Jersey.
El futbolista del Manchester City, ganador además del Balón de Oro en 2024, fue el gran conductor del equipo de Luis de la Fuente durante toda la competencia. Su influencia no se limitó al partido decisivo: disputó los ocho encuentros como titular, manejó los tiempos de España y dominó el centro del campo con una regularidad que lo convirtió en una de las figuras más determinantes del campeonato.
Los números reflejan su impacto. Rodri completó más de 650 pases en el torneo, un récord histórico para una misma edición de la Copa del Mundo. Además, mantuvo un porcentaje de precisión superior al 93%, superando tanto su propia marca de Qatar 2022 como el registro que había establecido Xavi Hernández en Sudáfrica 2010.
El español también lideró el Mundial en pases completados en el último tercio del campo, con 170 entregas exitosas cerca del área rival, una muestra de su capacidad no solo para administrar la posesión sino también para iniciar las jugadas más peligrosas del conjunto europeo.
El reconocimiento premia mucho más que sus estadísticas. Rodri fue el futbolista que ordenó a España, dio equilibrio entre defensa y ataque y marcó el ritmo de una selección que terminó imponiendo su estilo frente a todos los rivales. Ante Argentina volvió a ofrecer una actuación de alto nivel, manejando la circulación y sosteniendo el dominio español durante gran parte de la final.
Su consagración adquiere aún más valor por el contexto. El mediocampista llegó al Mundial después de una larga lesión y rodeado de dudas sobre su estado físico. Sin embargo, recuperó su mejor versión en el escenario más exigente y terminó cerrando el torneo con una actuación considerada por muchos como la confirmación definitiva de que sigue siendo el mejor futbolista del mundo en su posición.
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