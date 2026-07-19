Rodri fue elegido el mejor jugador del Mundial

El reconocimiento premia mucho más que sus estadísticas. Rodri fue el futbolista que ordenó a España, dio equilibrio entre defensa y ataque y marcó el ritmo de una selección que terminó imponiendo su estilo frente a todos los rivales. Ante Argentina volvió a ofrecer una actuación de alto nivel, manejando la circulación y sosteniendo el dominio español durante gran parte de la final.

Su consagración adquiere aún más valor por el contexto. El mediocampista llegó al Mundial después de una larga lesión y rodeado de dudas sobre su estado físico. Sin embargo, recuperó su mejor versión en el escenario más exigente y terminó cerrando el torneo con una actuación considerada por muchos como la confirmación definitiva de que sigue siendo el mejor futbolista del mundo en su posición.