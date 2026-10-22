Cuánto cuesta ir a ver a Boca a la final de la Sudamericana en Barranquilla

Los hinchas del Xeneize, que quieran alentar al equipo en la definición del título internacional el sábado 21 de noviembre contra Atlético Mineiro, deberán pagar pasajes, hospedaje y entradas.
Boca disputará la final de la Copa Sudamericana contra Atlético Mineiro el sábado 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia, y los hinchas que quieran acompañar al equipo ya pueden consultar distintas alternativas para organizar el viaje. Los gastos dependerán de la opción elegida para trasladarse, la cantidad de noches de alojamiento y el costo de las entradas, cuyos valores oficiales todavía no fueron publicados por la Conmebol.
Uno de los gastos más importantes es el aéreo. Actualmente, los vuelos directos de Aerolíneas Argentinas desde Buenos Aires a Barranquilla parten de $3.694.524 para la ida del viernes 20 de noviembre, un día antes de la gran final. Para un posible regreso del domingo 22, los pasajes tienen un valor inicial de $3.623.928. De esta manera, el costo de referencia asciende a $7.318.452 por persona, sin contar impuestos ni posibles cargos adicionales por equipaje.
Otra alternativa son los paquetes turísticos que combinan pasajes y alojamiento. Entre las opciones relevadas para viajar entre el 19 y el 23 de noviembre, hay propuestas desde $2.452.297 por persona, con vuelos que incluyen dos escalas tanto en la ida como en la vuelta y hospedaje en un hotel de tres estrellas. También se registraron alternativas por $2.509.222 y $2.524.276, con distintas prestaciones en los establecimientos. Los precios y la disponibilidad pueden variar al momento de la contratación.
La demanda de viajes hacia la ciudad colombiana también mostró un incremento tras la clasificación del Xeneize. Según datos de Despegar citados en el relevamiento, las búsquedas hacia Barranquilla aumentaron un 800% durante los nueve días posteriores al pase de Boca a la final, en comparación con el mismo período del año anterior. La plataforma señaló que contratar vuelo, hotel y traslados en un mismo paquete puede representar un ahorro de hasta el 30% frente a la compra de cada servicio por separado.
En cuanto a las entradas, la Conmebol informó que la venta será exclusivamente digital y que no habrá expendio en las boleterías del estadio ni en puntos físicos. Por el momento, está habilitado un registro de interés para recibir novedades sobre el proceso de compra. Las categorías previstas incluyen ubicaciones laterales, populares detrás de los arcos y un sector de hospitalidad. Sin embargo, todavía resta conocer los precios oficiales, la fecha de inicio de la venta y el límite de localidades por persona. Completar el formulario no garantiza la obtención de un ticket.
La final se jugará en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, con capacidad para más de 46.000 espectadores. Boca llegará a la definición después de eliminar a Vasco da Gama, mientras que su rival será Atlético Mineiro, que avanzó tras superar a Montevideo City Torque en el resultado global. Para quienes planeen viajar desde Argentina, el presupuesto final deberá contemplar también el alojamiento, los traslados internos y la entrada al partido, además de revisar las condiciones de cada tarifa aérea. El horario del encuentro aún debe ser confirmado por la organización.
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