Cuánto cuesta ir a ver a Boca a la final de la Sudamericana en Barranquilla

En cuanto a las entradas, la Conmebol informó que la venta será exclusivamente digital y que no habrá expendio en las boleterías del estadio ni en puntos físicos. Por el momento, está habilitado un registro de interés para recibir novedades sobre el proceso de compra. Las categorías previstas incluyen ubicaciones laterales, populares detrás de los arcos y un sector de hospitalidad. Sin embargo, todavía resta conocer los precios oficiales, la fecha de inicio de la venta y el límite de localidades por persona. Completar el formulario no garantiza la obtención de un ticket.

La final se jugará en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, con capacidad para más de 46.000 espectadores. Boca llegará a la definición después de eliminar a Vasco da Gama, mientras que su rival será Atlético Mineiro, que avanzó tras superar a Montevideo City Torque en el resultado global. Para quienes planeen viajar desde Argentina, el presupuesto final deberá contemplar también el alojamiento, los traslados internos y la entrada al partido, además de revisar las condiciones de cada tarifa aérea. El horario del encuentro aún debe ser confirmado por la organización.