Fue refuerzo en River por una fortuna y enfrentará a Boca en la final de la Sudamericana

Además, en cuanto a su historial con el Xeneize, Castaño recordó: "Gané uno y perdí uno". El primer encuentro fue el triunfo 2-1 en el Monumental en abril del 2025. Ese día el colombiano jugó los 90 minutos. Por otro lado, la derrota que recordó fue en noviembre del 2025, cuando River cayó 2-0 en la Bombonera, con 59 minutos del volante en cancha.

"El profe (por Eduardo Domínguez) tuvo la posibilidad de enfrentarlos muchas veces y yo también. Es un rival que hay que respetar por su historia. Pero sabemos que tenemos un gran equipo y que podemos hacer las cosas bien y lograr lo que esperamos", agregó Castaño sobre el equipo de Rodolfo Arruabarrena.

Y cerró: "Feliz por el gran momento que está viviendo el equipo. Se lo merece, trabajamos muy bien. El grupo se prepara siempre de la mejor manera para esto". Atlético Mineiro se está consolidando de a poco como un equipo brasilero fuerte en la actualidad en el plano internacional como lo vienen haciendo Flamengo, Palmeiras y Fluminense. Llegó a la final de la Libertadores 2024 (cayó con Botafogo), de la Sudamericana 2025 (perdió con Lanús) y ahora la del 2026.