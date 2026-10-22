Fue refuerzo en River por una fortuna y enfrentará a Boca en la final de la Sudamericana

Kevin Castaño, quien llegó por una fortuna al Millonario y se fue por la puerta de atrás al no tener buen rendimiento, juega en Atlético Mineiro y buscará amargar al Xeneize en la definición del título.
Kevin Castaño, que es uno de los refuerzos más caros de la historia de River, enfrentará a Boca en la final de la Copa Sudamericana siendo futbolista de Atlético Mineiro. El volante colombiano, que llegó en marzo de 2025 a cambio de 14 millones de dólares siendo en ese momento la segunda inversión más importante solo detrás de Lucas Pratto, tuvo un muy bajo rendimiento y se marchó a préstamo al Galo, donde puede darle una gran alegría al Millo si vence al Xeneize.
"Sabemos que es un rival difícil, hay que respetarlo. El grupo viene bien, viene fuerte y vamos a trabajar para esta gran final, para hacer las cosas bien", comenzó el mediocampista, quien jugó 65 minutos en el partido de vuelta de las semifinales en Uruguay donde su equipo cayó 2 a 0 con Montevideo City Torque pero pasó por el 3 a 0 de la ida en Brasil.
En la misma línea, siempre resaltando la jerarquía de Boca en copas, el colombiano remarcó: "Va a ser una final difícil, Boca es un gran rival. Pero bueno, creo que el equipo viene creciendo. Cada vez viene mejorando más. Esperemos la bendición de Dios y trabajar para esto que viene".
Castaño en las semifinales con Montevideo City Torque. Foto: AP Photo/Matilde Campodonico.
Además, en cuanto a su historial con el Xeneize, Castaño recordó: "Gané uno y perdí uno". El primer encuentro fue el triunfo 2-1 en el Monumental en abril del 2025. Ese día el colombiano jugó los 90 minutos. Por otro lado, la derrota que recordó fue en noviembre del 2025, cuando River cayó 2-0 en la Bombonera, con 59 minutos del volante en cancha.
"El profe (por Eduardo Domínguez) tuvo la posibilidad de enfrentarlos muchas veces y yo también. Es un rival que hay que respetar por su historia. Pero sabemos que tenemos un gran equipo y que podemos hacer las cosas bien y lograr lo que esperamos", agregó Castaño sobre el equipo de Rodolfo Arruabarrena.
Y cerró: "Feliz por el gran momento que está viviendo el equipo. Se lo merece, trabajamos muy bien. El grupo se prepara siempre de la mejor manera para esto". Atlético Mineiro se está consolidando de a poco como un equipo brasilero fuerte en la actualidad en el plano internacional como lo vienen haciendo Flamengo, Palmeiras y Fluminense. Llegó a la final de la Libertadores 2024 (cayó con Botafogo), de la Sudamericana 2025 (perdió con Lanús) y ahora la del 2026.
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