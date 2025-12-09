River ya piensa en la Sudamericana: quiénes la jugarán, el formato, fechas y más

La Sudamericana 2026 tendrá ocho zonas de cuatro equipos, en donde el primero de cada grupo se clasificará directamente a los octavos de final del certamen. Por su parte, los segundos, en cambio, deberán afrontar 16avos de final ante los ocho equipos que ocupen el tercer puesto en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Después, la Sudamericana ya tendrá un formato más conocido. Cruces de ida y vuelta en octavos, cuartos y semifinal hasta llegar a la final única, que en 2026 se disputará en Barranquilla, Colombia. Allí querrá estar el equipo de Marcelo Gallardo, que supo ganar este certamen en 2014, en su primer semestre como técnico de River.

image

Aunque resta la confirmación oficial de Conmebol, el sorteo se haría el 18 de marzo. La fase de grupos, en la que ya está River, comenzará la semana del 7 de abril y se prolongará hasta el 28 de mayo. Por último, la final se disputará el 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla, Colombia.

¿Quiénes jugarán la Sudamericana? Hasta el momento, hay 34 equipos clasificados al certamen internacional. En fase de grupos, habrá cuatro que caerán de la Fase 3 de la Copa Libertadores, torneo que sumará otros ocho clubes más para los 16avos de final.

Los participantes de la Copa Sudamericana 2026

Argentina: River, Racing o Independiente (depende de la final del Torneo Clausura), San Lorenzo, Deportivo Riestra, Tigre y Barracas Central.

Bolivia: restan definirse los cuatro clasificados.

Brasil: San Pablo, Gremio, Bragantino, Santos, Atlético Mineiro, Corinthians.

Colombia: Atlético Bucaramanga, Millonarios y restan conocerse dos clasificados más.

Chile: Universidad de Chile, Palestino, Audax Italiano, Cobresal.

Ecuador: restan definirse los cuatro clasificados.

Paraguay: Olimpia, Sportivo Trinidense, Nacional y Deportes Recoleta.

Perú: Melgar, Alianza Atlético, Cienciano y Deportivo Garcilaso.

Uruguay: Defensor Sporting, Boston River, Racing de Montevideo y Montevideo City Torque

Venezuela: Academia Puerto Cabello, Monagas, Caracas y Metropolitanos.