San Lorenzo tendría público "neutral" ante Central Córdoba de Santiago del Estero

Se espera que entre 3 mil y 6 mil hinchas de San Lorenzo ocupen parte del estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero donde el equipo de Damián Ayude enfrentará al “Ferroviario” desde las 22 de este sábado.

La última vez que el ´Ciclón´ había jugado con su púbico en condición de visitante fue el sábado 16 de agosto cuando perdió 2-1 con Platense en el marco de la quinta fecha del Grupo B del vigente Torneo Clausura.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SanLorenzo/status/1990793819579957302&partner=&hide_thread=false Confirmado los octavos de final del #TorneoClausura:



San Lorenzo visitará a Central Córdoba, este sábado a las 22hs, en el Madre de Ciudades.



¡Vamos, Ciclón! pic.twitter.com/gQ7XDWTxoj — San Lorenzo (@SanLorenzo) November 18, 2025

De vencer al ´Ferroviario´, San Lorenzo enfrentará al ganador del partido entre Rosario Central y Estudiantes de La Plata.

En caso de ganar el equipo canalla, el encuentro será en el Gigante Arroyito pero, si el ´Pincha´ vence al ´Canalla´, el partido será en el barrio porteño del Bajo Flores.

image

Días y horarios confirmados para los octavos de final del Torneo Clausura

• Sábado 22/11:

Vélez – Argentinos Juniors a las 20

Central Córdoba (SdE) – San Lorenzo a las 22

• Domingo 23/11

Rosario Central – Estudiantes de La Plata a las 17:30

Boca – Talleres de Córdoba a las 20

• Lunes 24/11:

Deportivo Riestra – Barracas Central a las 17

Racing – River a las 19:30

Unión de Santa Fe – Gimnasia y Esgrima La Plata a las 22

Miércoles 26/11:

Lanús – Tigre a las 21:30