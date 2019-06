Danza de nombres para Boca: Salvio, Maximiliano Meza y Banega

Los puestos a reforzar parecen estar claros, aunque todo dependerá también de los jugadores que puedan ser transferidos. Y por eso, en principio, contando con que siga la mayoría del actual plantel, la búsqueda estaría orientada a un zaguero central, a dos volantes centrales, un generador de fútbol y tal vez un extremo o centrodelantero.

Y la novedad en ese sentido se dio ayer con la aparición de Eduardo Salvio, jugador de Benfica de Portugal, que podría ser ese volante externo por derecha que tanto necesita Alfaro. Se habla de que el xeneize adquiriría la totalidad del pase, pero la traba aparece por la versión un periodista partidario de Lanús, su ex club, al que el propio Salvio le habría reconocido que habló con el Director Deportivo de Boca, Nicolás Burdisso, pero que le informó que por ahora seguirá en Europa.

La alternativa a Salvio sería el ex Independiente, Maximiliano Meza, aunque no se descarta que Boca vaya por los dos. El correntino fue adquirido por Monterrey de México en 15 millones de dólares y, aunque actualmente no tiene continuidad la idea es transferirlo en una cifra similar.

Para el puesto de doble cinco, suenan dos de experiencia: Ever Banega y Daniele De Rossi. El italiano acaba de quedar libre de Roma y a partir de 2020 jugará en la MLS, pero en estos seis meses que le quedan en blanco podría recalar en el xeneize, algo que definirá la semana próxima. Mientras que Banega, al que le queda un año en Sevilla, está analizando la posibilidad de volver.

Como generador de juego interesa Javier Pastore, actualmente en Roma, con una salida algo complicada, de zaguero central, otro ex Boca, Matías Silvestre, libre de Empoli. Mientras que por el extremo o centrodelantero, donde se habló de Ignacio Pussetto (Udinese) y Guido Carrillo (Southampton), todo dependerá de las posibles salidas de Pavón y Benedetto.