Darío Benedetto se va de Newell's después de nueve partidos y ningún gol

Bernardi le comunicó la decisión cara a cara a Benedetto y el atacante optó por hablar con la dirigencia y arreglar su salida, algo que logró con rapidez. El Pipa había llegado al conjunto rojinegro por iniciativa del último entrenador del club, Cristian Fabbiani, quien apostó por recuperarlo.

El Ogro levantó un poco a la Lepra, pero tras seis partidos sin conocer la victoria, incluyendo la eliminación en la Copa Argentina, y estando el equipo anteúltimo de la Zona A del Torneo Clausura fue despedido del club. Y Bernardi fue elegido por todas las agrupaciones políticas que participarán de las elecciones del 14 de diciembre para comandar el equipo de manera interina.

Bernardi aceptó y lo primero que hizo fue a apartar a Darío Benedetto y bajar a Reserva a Gaspar Iñiguez, Josué Colman y Alejo Tabares. El breve tránsito de Benedetto por Newell’s estuvo asociado a las lesiones, que retacearon sus oportunidades, y el penal que falló ante Belgrano de Córdoba.

El ex delantero de Boca venía de otra pobre experiencia en Olimpia de Paraguay, institución a la que se había sumado en febrero de 2025, con la premisa de aportar su trayectoria y jerarquía para ayudar al gigante paraguayo a pelear la Copa Libertadores.

No obstante, la Copa Libertadores 2025 del Decano fue paupérrima quedando eliminado en fase de grupos. Y Pipa también duró apenas cuatro meses en la institución, tiempo en el que disputó 13 encuentros y no tuvo festejos de gol. Además, protagonizó algún roce con el público, que lo criticó en el estadio por su rendimiento.

“Físicamente me siento bien, futbolísticamente también, pero me está faltando el gol y para un delantero es importantísimo. No tuve muchas ocasiones de gol, fueron pocas, todavía no pude convertir, pero me deja tranquilo mi forma física. Ya va a caer el gol y eso va a cambiar”, supo expresar sobre su sequía, que continuó en Rosario.

El último gol del Pipa data del 5 de febrero de 2024, cuando anotó en el 2 a 0 de Boca contra Tigre. Desde entonces, acumula 39 partidos sin entonar el grito sagrado. Una flojo momento para un futbolista que acumula 166 goles y sumó títulos con la casaca de La Ribera, Arsenal de Sarandí y América de México. También actuó en Defensa y Justicia, Gimnasia de Jujuy, Tijuana, Olympique de Marsella y Elche.

Ahora, Benedetto buscará un club que represente la plataforma ideal para intentar regresar al gol y volver a la imagen que supo ofrecer como delantero implacable, y que dejó atrás hace casi dos años.