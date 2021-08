Darío Cvitanich: "Tenemos que animarnos a jugar más"

El futbolista que a pesar de ser uno de los referentes del plantel blanquiceleste suele arrancar desde el banco de suplentes, analizó: "Sabíamos que iba a ser muy difícil, porque Sarmiento es un equipo duro, que se repliega bien. Y si bien tuvimos situaciones de gol, no las pudimos concretar, como nos viene ocurriendo. Por suerte apareció Benja (Garré) para darnos la victoria con ese golazo”.

Y añadió: "Seguimos en deuda con el juego, tenemos que animarnos a jugar más, hay que arriesgar aunque eso conlleve la posibilidad que se pierda la pelota. Hay que intentar jugar, sobre todo cuando tenés jugadores de la calidad que creo que tenemos nosotros. Jugamos más por arriba que por abajo y eso nos dificulta abrir los partidos".

Luego se refirió al clásico frente a Independiente de la semana venidera: “Es un partido importante para nosotros y para la gente. Además, hay que tratar de sumar de a tres porque aunque el torneo es largo, hay que mantenerse arriba. No fue un buen comienzo, con los empates, porque no jugamos bien esos partidos, mejoramos ante Aldosivi aunque la cancha estaba en muy mal estado y hoy se ganó, llegamos bien".

Por último, Mandó un saludo para Lisandro López, jugador que no formó parte del encuentro ya que recibió la triste noticia del fallecimiento de su abuelo. “Licha no viene teniendo un buen semestre con este tipo de situaciones, que fue lo que lo trajo a Argentina de vuelta. Son cosas que pasan, pero a él les están pegando seguido y ojalá lo podamos tener pronto con nosotros porque sabemos que su felicidad es Racing y, aunque no le va aliviar el dolor, le va a servir para distraerse”.