Dario Herrera será el arbitro principal del encuentro entre Bélgica e Iran

El árbitro argentino hará su debut oficial en la copa del Mundo 2026 y estará acompañado por otros 2 argentinos.
El árbitro argentino Darío Herrera tendrá su estreno como máxima autoridad en un partido del Mundial 2026, después de que la FIFA lo eligiera para impartir justicia en el duelo entre Bélgica e Irán, partido de la segunda fecha del Grupo G.
El compromiso se jugará el próximo 21 de junio, a partir de las 16, en el Los Angeles Stadium, y significará la primera experiencia del neuquino como árbitro principal en una Copa del Mundo.
Herrera estará acompañado por sus compatriotas Cristian Navarro y Gabriel Chade, quienes integrarán la terna como jueces de línea en un enfrentamiento clave para una zona que también cuenta con Egipto y Nueva Zelanda.
La designación supone un nuevo reconocimiento para el arbitraje argentino en el certamen, ya que Herrera llegará a su primera participación como juez central en el máximo torneo internacional de selecciones, tras una extensa trayectoria en competencias nacionales e internacionales.
El equipo arbitral se completará con los japoneses Yusuke Araki y Jun Mihara, que fueron seleccionados para ocupar los roles de cuarto y quinto árbitro.
El encuentro entre Bélgica e Irán será determinante dentro del Grupo G, debido a que ambos equipos buscarán una victoria luego de una primera fecha pareja y con resultados ajustados, para poder clasificarse a la siguiente fase.
El conjunto belga empató en su debut frente a Egipto, mientras que Irán también repartió unidades ante Nueva Zelanda. Por eso, el duelo de la segunda fecha puede comenzar a definir las posibilidades de cada selección de avanzar de ronda.
Recordemos que los otros árbitros argentinos asignados a esta Copa del Mundo ya debutaron. Facundo Tello, él único de los tres con experiencia previa (había estado en Qatar 2022), dirigió el empate 1-1 entre Canadá y Bosnia, el viernes 12 de junio; y Yael Falcón Pérez debutó como árbitro mundialista en la goleada 5 a 1 de Suecia ante Túnez, el domingo 14 de junio.
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