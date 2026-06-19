Dario Herrera será el arbitro principal del encuentro entre Bélgica e Iran

El equipo arbitral se completará con los japoneses Yusuke Araki y Jun Mihara, que fueron seleccionados para ocupar los roles de cuarto y quinto árbitro.

El encuentro entre Bélgica e Irán será determinante dentro del Grupo G, debido a que ambos equipos buscarán una victoria luego de una primera fecha pareja y con resultados ajustados, para poder clasificarse a la siguiente fase.

El conjunto belga empató en su debut frente a Egipto, mientras que Irán también repartió unidades ante Nueva Zelanda. Por eso, el duelo de la segunda fecha puede comenzar a definir las posibilidades de cada selección de avanzar de ronda.

Recordemos que los otros árbitros argentinos asignados a esta Copa del Mundo ya debutaron. Facundo Tello, él único de los tres con experiencia previa (había estado en Qatar 2022), dirigió el empate 1-1 entre Canadá y Bosnia, el viernes 12 de junio; y Yael Falcón Pérez debutó como árbitro mundialista en la goleada 5 a 1 de Suecia ante Túnez, el domingo 14 de junio.