México le ganó a Corea del Sur y clasificó a los 16avos de final del Mundial

El Tri venció 1 a 0 al combinado asiático con un gol de Luis Romo después de un blooper del arquero rival y se metió en la siguiente instancia de la máxima cita.
México venció 1 a 0 a Corea del Sur en Guadalajara y clasificó a los 16avos de final del Mundial 2026. Luis Romo marcó el gol de la victoria después de un blooper del arquero rival y se metió en la siguiente instancia de la máxima cita, donde enfrentará a uno de los mejores terceros al asegurarse la primera posición de su zona.
El Tri fue levemente superior al combinado asiático en un partido muy chato con pocas situaciones de gol, en el que terminó sumando de a tres al aprovechar un error rival. Kim Seunggyu, arquero coreano, saltó y agarró un balón aéreo sin rivales a su alrededor pero al bajar chocó con un compañero, se le escapó el esférico y Romo estuvo oportunista para mandar el balón a la red.
La primera situación clara del partido fue de México a los 19 minutos de juego: Julián Quiñones cabeceó un centro y Kim Seunggyu capturó el balón con gran técnica. Y, cerca del final del primer tiempo, hubo una aproximación por lado pero con remates desviados que no inquietaron a los arqueros.
El segundo tiempo, que comenzó con el gol mexicano, tuvo un poco más de emoción. Kim Seunggyu tuvo una increíble atajada a Raúl Jiménez a los 29' de esta etapa y Rangel tuvo una espectacular doble intervención cuando se acababa el encuentro por la que fue ovacionado por los mexicanos.
Con este nuevo triunfo, tras el 2 a 0 a Sudáfrica, México logró los seis puntos y es líder del Grupo A, teniendo detrás a Corea del Sur (3), República Checa (1) y Sudáfrica (1). Ahora, el jueves terminará su participación en esta primera fase contra los checos con el primer lugar asegurado dado que solo lo puede alcanzar Corea y el primer criterio para desempatar es el encuentro entre ambos.
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