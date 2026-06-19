México le ganó a Corea del Sur y clasificó a los 16avos de final del Mundial

El Tri fue levemente superior al combinado asiático en un partido muy chato con pocas situaciones de gol, en el que terminó sumando de a tres al aprovechar un error rival. Kim Seunggyu, arquero coreano, saltó y agarró un balón aéreo sin rivales a su alrededor pero al bajar chocó con un compañero, se le escapó el esférico y Romo estuvo oportunista para mandar el balón a la red.