River envió una oferta formal a Argentinos Juniors por Federico Fattori

El Millonario avanzó con una propuesta de 2,5 millones de dólares por el mediocampista del Bicho, que también es seguido por otros clubes del fútbol argentino.
River formalizó su interés por Federico Fattori y presentó una propuesta de club a club para quedarse con el volante de Argentinos Juniors. Según trascendió, el ofrecimiento es de 2,5 millones de dólares y ya está en manos de la dirigencia del conjunto de La Paternal, que evalúa la operación y respondería en las próximas horas.
El volante de 33 años es una de las piezas más regulares del equipo de Argentinos en lo que va del año. En la primera parte de la temporada disputó 21 partidos entre el Torneo Apertura, los playoffs y la fase 3 de la Copa Libertadores, con más de 1.800 minutos en cancha, sin goles ni asistencias, pero con alta participación en la estructura del equipo.
En paralelo, River no es el único club que sigue de cerca la situación del mediocampista. Talleres también aparece en el radar y ya habría iniciado conversaciones informales con Argentinos Juniors para conocer condiciones, lo que abre un escenario de competencia por el jugador surgido en Nueva Chicago.
Mientras tanto, el Millonario continúa activo en el mercado de pases con varios nombres en carpeta para reforzar el plantel. Además de Fattori, aparecen opciones como Nelson Deossa, Giovanni Simeone y Thiago Almada, en una lista que refleja la intención del club de sumar jerarquía y variantes en distintas posiciones de cara al próximo semestre.
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