River envió una oferta formal a Argentinos Juniors por Federico Fattori

El volante de 33 años es una de las piezas más regulares del equipo de Argentinos en lo que va del año. En la primera parte de la temporada disputó 21 partidos entre el Torneo Apertura, los playoffs y la fase 3 de la Copa Libertadores, con más de 1.800 minutos en cancha, sin goles ni asistencias, pero con alta participación en la estructura del equipo.