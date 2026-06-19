Mundial 2026: partidos de hoy jueves 18 de junio, horarios y TV para ver en vivo

Posible 11 de Estados Unidos: Matt Freese; Alex Freeman, Miles Robinson, Tim Ream, Antonee Robinson; Weston McKennie, Tyler Adams, Sergiño Dest; Malik Tillman, Christian Pulisic y Folarin Balogun. DT: Mauricio Pochettino.

Posible 11 de Australia: Matthew Ryan; Kye Rowles, Alessandro Circati, Lucas Herrington; Aziz Behich, Connor Metcaife, Aiden O’Neill, Kai Trewin; Ajdin Hrustic, Deni Juric, Awer Mabil. DT: Tony Popovic.

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Escocia vs. Marruecos

A las 19:00 (hora argentina), Escocia enfrentará a Marruecos en Boston por el Grupo C y se podrán ver en Telefe. El equipo europeo intentará imponer su intensidad y juego físico viene de ganar 1-0 a Haiti, mientras que Marruecos buscará repetir buenas actuaciones en una competencia donde ya demostró estar preparado para enfrentar a grandes rivales que viene de empatar 1-1 ante Brasil. El partido será clave para ambos seleccionados pensando en la clasificación a la siguiente fase.

Posible 11 de Escocia: Angus Gunn; Aaron Hickey, Grant Hanley, Jack Hendry, Andrew Robertson; Ben Gannon-Doak, Scott McTominay, Lewis Ferguson, John McGinn; Lawrence Shankland y Ché Adams. DT: Stephen Clarke.

Posible 11 de Marruecos: Youssef Bounou; Achraf Hakimi, Chadi Riad, Noussair Mazraoui, Ayyoub Bouaddi; Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss, Neil El Aynaoui; Brahim Díaz, Ismael Saibari e Issa Diop. DT: Mohamed Ouahbi.

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Brasil vs. Haití

El partido más esperado siempre es Brasil, pero hoy la tiene fácil. El conjunto sudamericano buscará sumar una victoria ante Haití para acomodarse en el grupo y empezar a mostrar su candidatura ya que viene de empatar 1-1 ante Marruecos. La Canarinha llega con la obligación de mejorar su rendimiento y tendrá la presión de uno de los equipos con más historia en la Copa del Mundo. Por otra parte Haití viene de perder ante Escocia 1-0 y empieza a preocupar su clasificación. El encuentro se jugará a las 21:30 (hora argentina) en Filadelfia. Se podrá ver por TYC Sport.

Posible 11 de Brasil: Alisson; Roger Ibáñez, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimaraes, Lucas Paquetá; Vinicius, Igor Thiago y Rapinha. DT: Carlo Ancelotti.

Posible 11 de Haití: Johny Placide; Carlens Arcus, Romain Adé, Houboulang Mendes Delcroix; Martin Expérience, Dany Jean Jacques, Jeff Bellegarde, Louicius Don Deedson, Ruben Providence; Frantzdy Pierrot, Wilfried Isidor. DT: Sébastien Migné.

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Turquía vs. Paraguay

El último partido de la jornada será entre Turquía y Paraguay. El seleccionado europeo intentará imponer su dinámica y velocidad y comenzar a sumar de a 3 Ya que viene de perder 2-0 ante Australia, mientras que el conjunto sudamericano buscará hacerse fuerte desde el orden defensivo y la intensidad, buscará revindicarse del partido anterior ya que viene de perder 4-1 ante Estados Unidos. El encuentro se disputará a la 00:00 del sábado 20 de junio (hora argentina) en San Francisco. Se Podrá ver por TYC Sport.

Posible 11 de Turquía: Ugurcan Çakir; Abdülkerim Bardakci, Ozan Kabak, Ismail Yuksek; Ferdi Kadioglu, Orkun Kökçu, Hakan Çalhanoglu, Zeki Celik; Kenan Yildiz, Arda Güler, Kerem Aktürkoglu. DT: Vincenzo Montella.

Posible 11 de Paraguay: Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso o Alexandro Maidana; Andrés Cubas, Diego Gómez; Julio Enciso, Matías Galarza, Miguel Almirón; Isidro Pitta. DT: Gustavo Alfaro.