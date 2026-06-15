De araña a araña: el sorpresivo ida y vuelta entre Tom Holland y Julián Álvarez

El saludo no fue casual, ya que desde sus primeros pasos en el fútbol profesional, Julián es conocido como "La Araña", un apodo que ganó popularidad durante su etapa en River por su parecido con el actor y que mantuvo a lo largo de su carrera. Su tradicional festejo imitando el lanzamiento de telarañas reforzó todavía más esa identificación con el popular superhéroe de Marvel, una relación que ahora llegó hasta el propio actor encargado de interpretarlo en la pantalla grande.