De araña a araña: el sorpresivo ida y vuelta entre Tom Holland y Julián Álvarez

El actor que interpreta a Spider-Man le envió un mensaje al delantero argentino, destacó su admiración por él y aseguró que lo tiene en su equipo de Fantasy.
A pocas horas del estreno de la Selección Argentina en el Mundial 2026, Julián Álvarez recibió un inesperado reconocimiento de Tom Holland. El actor británico, protagonista de las últimas películas de Spider-Man, fue consultado sobre el atacante del Atlético de Madrid durante una actividad promocional en España y no dudó en dedicarle un mensaje. “¡Serías un gran Spider-Man! Me encantaría conocerte algún día, soy un gran fan y espero que tengas una gran Copa del Mundo”, expresó en una entrevista con DAZN.
El saludo no fue casual, ya que desde sus primeros pasos en el fútbol profesional, Julián es conocido como "La Araña", un apodo que ganó popularidad durante su etapa en River por su parecido con el actor y que mantuvo a lo largo de su carrera. Su tradicional festejo imitando el lanzamiento de telarañas reforzó todavía más esa identificación con el popular superhéroe de Marvel, una relación que ahora llegó hasta el propio actor encargado de interpretarlo en la pantalla grande.
Holland, que presentó en Madrid la película Spider-Man: Brand New Day, a estrenarse el próximo 30 de julio, también reveló que sigue de cerca la carrera del delantero argentino. “Lo tengo en mi equipo Fantasy”, contó antes de volver a elogiarlo públicamente. Durante la misma entrevista, además, mencionó a Lamine Yamal como otro futbolista que podría encajar en el papel por su velocidad y agilidad dentro del campo de juego.
Mientras tanto, el 9 de la Selección continúa enfocado en el debut ante Argelia, este martes desde las 22 en Kansas. El delantero arrastra una molestia en un tobillo sufrida durante las semifinales de la Champions League y su presencia desde el arranque todavía genera dudas en el cuerpo técnico de Lionel Scaloni. Más allá de esa incógnita, el ex River y Manchester City llega como una de las principales cartas ofensivas del seleccionado argentino en la defensa del título conseguido en Qatar 2022.
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